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主權AI新戰場！ 台智雲AFS Suite搶攻企業 AI 商機

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
台智雲總經理吳漢章發表 AFS Suite 企業主權 AI 平台。圖／業者提供
台智雲總經理吳漢章發表 AFS Suite 企業主權 AI 平台。圖／業者提供

台灣智慧雲端服務股份有限公司 (以下簡稱「台智雲」) 今日宣布推出「AFS Suite (AI Foundry Service Suite)」 企業主權 AI 平台，象徵企業 AI 市場正邁向「企業主權 AI」新階段。AFS Suite 以台智雲既有 AI 基礎建設與主權 AI 能力為基礎，設計全棧式 AI 代工 (Full-Stack AI Foundry) 架構，透過算力、資料、模型到代理應用，協助企業打造安全、可治理、具擴充彈性，且能長期營運的 AI 系統能力。

台智雲總經理吳漢章表示，未來 AI 將不只是工具，而是企業下一代核心基礎設施；當前多數國際 AI 平台傾向讓企業依賴既有 AI 生態與封閉式服務架構，然而隨著 AI 全面整合企業知識、作業流程與決策系統後，「企業主權 AI」已躍升為核心議題，企業能否具備對 AI 的策略掌控能力，已成為其未來競爭力的決定性要素。

今年初全球 AI 產業掀起「龍蝦」AI 代理 (AI Agent) 熱潮，不僅引發市場對生成式 AI 及 AI 代理應用前所未有的關注與需求，更使 AI 助理等工具迅速成為全球企業導入 AI 的焦點。台智雲「AFS Suite」採用全棧式架構設計，涵蓋四大核心層級：主權算力架構、信任與資料層、AI 平台層與 AI 服務層。此平台深度整合 GPU 算力、先進資料治理、高效模型管理及強大代理平台能力，並支援雲端、地端、邊緣與混合部署模式。

透過AFS AI Fabric、 AFS AI Hub、AFS MyAgent等三大服務內容，可協助企業建立全面自主且具安全性的 AI 控制體系。AFS AI Fabric專為大型企業 AI 平台核心所需，支援多部門、多租戶與高治理需求場景。AFS AI Hub則聚焦中小企業與邊緣 AI 市場，提供快速部署與多場景 AI 應用能力。而 AFS MyAgent 以 AI 代理技術為核心的企業級平台，憑藉其「可觀測、可控制、可信任」三大關鍵能力，賦能企業與員工輕鬆使用 AI 代理功能。此平台不僅可作為企業內部入口與員工生產力工具，更透過直觀易用的介面設計，讓使用者得以清晰掌握 AI 代理的執行過程、精準監控 Token 用量並靈活整合多種工具，從而顯著降低企業導入 AI 流程與智慧化管理的門檻。

台智雲致力於主權 AI 與 AI 算力基礎建設的投入，不僅具備大型 AIHPC、GPU 雲端與 AI 平台整合能力，更參與多項國家級 AI 基礎建設與超級電腦相關計畫。作為台灣少數具備 CNCF 認證 Kubernetes 與 AI 基礎建設整合能力的業者之一，台智雲相較於多數以應用或模型服務的 AI 平台商，更具備從底層算力、資料治理到上層 AI 平台與代理的全棧整合服務能力，為企業在 AI 時代帶來堅實基礎的競爭力。

平台 AI

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