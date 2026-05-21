沛亨AI光纖訂單滿到年底 產能由3倍朝5倍擴張、下半年優於上半年

IC設計廠沛亨（6291）21日受邀參加櫃買市場業績發表會，董事長黃子瑋表示，AI資料中心需求強勁，帶動光纖產品訂單大幅升溫，目前今年底前產能幾乎已被客戶預約完畢，訂單能見度甚至延伸至明年第1季；公司正持續追加產能，全年光纖產能將由原先預估年增3倍，進一步5倍擴充。

黃子瑋指出，這波光纖需求主要來自美國大型雲端服務供應商（CSP）推動AI資料中心建置，並非傳統本土電信、5G或一般企業用戶需求。隨AI資料中心高速傳輸規格升級，光纖線材需求明顯放大，公司供應量目前仍不足以完全滿足客戶需求。

展望本季與全年營運，黃子瑋表示，沛亨今年首季營收較去年同期成長近五成，季增逾一成；本季季增力道可望延續第1季表現，年增幅度也將相當明顯。下半年則會比上半年更好，公司內部期待今年營收與毛利率表現延續逐季向上的趨勢。

毛利率方面，黃子瑋說明，若以公司整體毛利率約38%至40%作為基準，電源管理IC毛利率略高於平均，廣告機與POS業務略低於平均，電聲元件與AI光纖應用則高於公司平均。今年首季毛利率雖由去年第4季約40%降至38%，但主要受到農曆春節工作天數較少、加班成本增加，以及提列約500萬元存貨跌價損失影響，存貨提列約影響毛利率0.7個百分點；若排除相關因素，實際產品毛利率並未比去年第4季差。

沛亨近年透過東荃、西伯、超昱與邑鋒等事業布局，擴大多角化經營。集團目前聚焦電子紙、車載、生醫、光通訊、AI與半導體等領域，其中光纖事業受惠AI基礎設施需求，已從過去電信應用轉向AI資料中心高速傳輸，成為今年最重要成長動能。