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半導體21年來最樂觀 KPMG 報告估：市場規模將突破1兆美元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

AI需求全面爆發，全球半導體產業正迎來新一波成長潮。KPMG安侯建業21日發布《2026全球半導體產業大調查》指出，今年半導體產業信心指數升至63分，創下調查21年來第三高紀錄，全球半導體市場規模更預估將於2026年突破1兆美元。調查也顯示，高達73%的企業認為，AI已成為主要營收來源，代表AI已從過去的技術話題，正式成為推動半導體產業成長的核心動能。

此次調查共訪問全球151位半導體產業高階主管。調查指出，隨著AI需求快速擴張，企業除了持續投入先進製程與算力基礎建設，也同步面臨供應鏈重組、能源供應與人才短缺等壓力，未來企業競爭關鍵，已從單純技術競爭，轉向供應鏈韌性、能源管理與AI人才布局的整體能力。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，半導體產業已不再只是跟著景氣循環成長，而是進入以AI為核心、牽動算力、能源與組織能力的系統性競爭時代。未來企業是否具備資本配置、供應鏈彈性與人才轉型等整體治理能力，將成為建立長期競爭優勢的關鍵。

調查顯示，雖然地緣政治與資源風險仍持續存在，但產業整體樂觀程度持續升溫，今年信心指數由去年的59分提升至63分，創下21年來第三高紀錄。全球半導體市場規模預估將於2026年突破1兆美元，其中邏輯晶片與記憶體成長最強，主要受惠於AI與資料中心需求持續擴張。

此外，超過半數、約54%的受訪企業預估，今年公司營收成長幅度將超過11%，不少企業同步啟動擴大招募、升級資訊系統及推動併購等成長策略。不過，仍有58%的受訪者認為，客戶需求的不確定性，將對營運帶來重大影響。

KPMG安侯建業顧問部副營運長陳傑曦指出，在AI運算需求帶動下，半導體產業正透過製程升級與資本投資加速布局，併購也成為企業快速取得關鍵技術、人才與市場的重要手段。尤其在AI應用快速擴張、地緣政治持續改變供應鏈結構下，具備整合能力與韌性的策略性併購，將有助企業鞏固全球供應鏈地位。

供應鏈問題也成為企業最關注議題。調查指出，45%的受訪者將提升供應鏈快速調整與應變能力列為首要任務。隨著AI帶動晶片需求暴增，能源供應問題也逐漸浮上檯面。以製造端來看，有34%的企業擔心，未來三年設施電力供應是否足夠。

報告也提到，稀土、化學品與能源等關鍵資源，正面臨地緣政治與突發事件帶來的供應風險。例如今年2月美國與以色列空襲伊朗後，中東局勢持續動盪，也引發半導體產業氦氣供應疑慮。雖然台灣半導體大廠透過分散採購與氦氣回收系統降低衝擊，但長期來看，能源成本與供應壓力仍相當沉重。

KPMG安侯建業副執行長丁傳倫表示，全球半導體供應鏈重組趨勢下，企業赴美投資已不只是評估產能與補助，更牽涉跨國稅務與合規問題，包括聯邦與州稅差異、移轉訂價、無形資產配置，以及全球最低稅負制等議題，都需要同步納入規劃，才能兼顧市場擴張與長期營運彈性。

AI也持續成為半導體產業最重要的營收來源。調查顯示，73%的受訪者認為AI已成為主要營收來源，高於去年的67%。市場預估，到2029年全球AI晶片營收將達4,385億美元，未來五年年均複合成長率（CAGR）達25.9%，持續推升全球半導體擴產潮。

台灣企業也加速投入AI基礎建設。創意電子在苗栗竹南打造「圖靈中心」，已投入逾20億元建置機電工程與不斷電系統；聯發科也斥資百億元，在苗栗銅鑼科學園區興建資料中心，提前布局AI晶片商機。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持人李威陞表示，對台灣半導體產業而言，供應鏈競爭已從過去的成本導向，轉變為速度與韌性的競爭。面對能源、關鍵材料與地緣政治帶來的不確定性，台灣業者正透過分散採購、在地備援與技術升級，持續鞏固全球供應鏈關鍵地位。

除了供應鏈與能源問題外，人才短缺也成為產業重大挑戰。調查顯示，41%的受訪者認為，人才問題將是未來三年第二大挑戰，僅次於半導體技術與智慧財產權的貿易保護及關稅限制等議題。

目前企業導入生成式AI，主要集中在資訊與研發部門，占比達44%；採購與供應鏈管理則占36%，企業希望透過AI提升決策效率、強化預測能力並降低營運風險。部分企業也開始透過AI協作模式培養員工能力，例如遠傳推動AI賦能專案，由主管帶頭使用AI，再逐步訓練各部門「種子部隊」；Appier則鼓勵員工利用AI工具自行開發工作流程，並將「人與AI代理協作」視為新型態管理模式。

KPMG指出，AI加速落地與地緣政治變化，正同步重塑全球半導體產業競爭邏輯。企業未來面對的，不再只是單一市場或技術變化，而是橫跨投資、供應鏈、能源與人才配置的系統性挑戰。唯有將韌性納入長期營運與決策核心，企業才有機會在高度不確定環境下，持續擴大競爭優勢。

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