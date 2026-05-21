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黃仁勳認不期待大陸市場…超微蘇姿丰雙邊布局 訪陸後先來台爭台積2奈米

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
超微執行長蘇姿丰20日搭乘私人專機率先抵台，業界盛傳她已拜會台積電等供應鏈。圖／路透社資料照
超微執行長蘇姿丰20日搭乘私人專機率先抵台，業界盛傳她已拜會台積電等供應鏈。圖／路透社資料照

Computex（台北電腦展）盛會前夕，不同於輝達執行長黃仁勳昨接受美媒採訪時坦言已「不期待」大陸市場超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰在中美夾縫下是採雙邊押寶，抵台前一天（19日）在上海舉辦「2026超微AI開發者日」，是開發者日首度走出美國，隨後又搶先在黃仁勳之前，先來台拜訪台積電等供應鏈。

蘇姿丰20日搭乘私人專機率先抵台，業界盛傳她已拜會台積電等供應鏈，今日除處理公務外無公開行程，並為明日即將登場的AI高峰對談做準備。

外傳蘇姿丰此行將更積極爭取台積2奈米產能並與輝達一較高下，她去年受訪時高調指出，「我們和台積電有要好的夥伴關係」，她說，AMD能與夥伴緊密合作處理任何供應鏈問題，「對AMD來說，我們希望建立一個有韌性的供應鏈，台灣仍然是這個供應鏈非常重要的一環」。

蘇姿丰曾言，AMD和台積電共同完成重要里程碑，包括第一款2奈米晶片及AMD下一代伺服器處理器Venice，「表現非常成功，所以我想特別感謝台積電董事長魏哲家和他的團隊，我們很幸運擁有廣泛而深入的合作夥伴關係」。

近期台灣半導體供應鏈持續受到全球科技業關注，AI伺服器與高效能運算需求推升晶片先進製程與封裝產能競逐，再加上英特爾執行長陳立武近期高調宣示追上台積電，使台積電等晶圓代工動向和產能分配備受矚目。

專家指出，AMD在AI運算市場的布局緊追在輝達之後，供應鏈策略亦更加倚重台灣。台灣在先進製程與封裝技術上的關鍵地位，使AMD能持續成為全球AI晶片供應鏈的核心關鍵，相關合作已延伸至下一世代伺服器與AI晶片。

黃仁勳接受CNBC採訪時雖表示「中國的需求非常龐大」，但他說，華為非常、非常強，「我們已經把那個市場大致讓給他們（華為）了」、「我們已經退出了那個市場」。

相較之下，蘇姿丰前天則選擇把「2026超微AI開發者日」首度走出美國、移師上海。她演講時還說，上海研發中心被她定位為全球重要研發基地之一。由於中國生態系統是真正理解開放創新的區域，這是一個非常特殊的樣本，公司必須在當地深度布局，才能與當地頂尖AI領域技術人員緊密交流與合作。

蘇姿丰指出，AMD已在中國大陸深耕超過30年，深信大陸已成為推動公司布局的關鍵，包括晶片、AI軟體及平台。目前全球有超過10億人每天使用AI，預估至2030年將成長至50億人，AI應用將從雲端延伸至終端設備與各類系統，推理與代理型AI的需求將改變運算架構與CPU定位。AMD在北京、上海、深圳與台北設有研發中心，合計超過4000名工程師投入產品開發；旗下EPYC資料中心處理器已支援超過700個雲端運算實例，並與超過100家軟體廠商、新創及學研機構建立合作。

蘇姿丰在上海還與「零一萬物」執行長李開復對談，李開復表示，2024年，行業關心AI能否通過考試，去年則是能否完成工作流程，今年則是能否取代公司的某個職能部門。他透露，產業關注焦點已從模型能力測試，逐步轉向工作流程與取代人類職能，並延伸至多智能體協作架構的發展方向。

蘇姿丰也認為，AI正從雲端運算延伸至各類系統與終端設備，推理需求的增加將持續重塑整體運算架構，並帶動新一輪硬體與軟體整合發展。

黃仁勳 蘇姿丰 超微

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