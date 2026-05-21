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脫穎而出！微星奪COMPUTEX 2026 Best Choice Award 多項大獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技奪 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 多項大獎。圖／微星提供
微星科技奪 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 多項大獎。圖／微星提供

全球電競暨高效能運算領導品牌微星（2377）今日宣布於 COMPUTEX 2026 年度產品評選中脫穎而出，一舉奪得四項 Best Choice Award。其中，傳奇回歸的旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z 憑藉次世代散熱架構與極致效能工程，榮膺最高榮譽 「金獎 (Gold Award)」 。此次獲獎橫跨核心運算組件、智慧周邊以及 40周年紀念旗艦筆電，標誌微星在 AI 運算時代下的技術領導地位。

MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示：「AI 正在重塑數位世界的邊界。微星科技的核心使命，是透過極致的工程設計，將強大的運算力轉化為直覺、高效的使用者體驗。此次獲獎是對我們追求穩定與效能極限的最佳印證。」

作為傳奇 LIGHTNING 系列睽違多年後的重磅回歸，LIGHTNING Z 專為滿足玩家、創作者、硬體發燒友及全球超頻社群對 8K 影片渲染或複雜 3D 場景建模的極限需求而生。極限供電架構：導入 40 相供電架構與雙 16-pin 電源接頭，強化高負載與極限超頻環境下的效能釋放。次世代冷卻工程：搭載一體式水冷散熱系統，結合全銅冷板、次世代高壓幫浦及獨家 Lightning Fan 設計。互動監控面板：整合 8 吋顯示面板，讓即時效能監控與個人化視覺呈現融為一體。

微星科技頂級旗艦筆電 Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic (Titan 18 HX 史詩天龍座四十周年典藏特仕版)於本次評選中表現優異，榮獲 Gaming & Immersive Tech 類別獎。作為慶祝 MSI 成立 40周年的限量巔峰之作，這款新品凝聚MSI最頂尖的設計卓越性。詳細規格、創新技術與深度應用細節，將配合展期正式對外公告。

微星

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