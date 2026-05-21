脫穎而出！微星奪COMPUTEX 2026 Best Choice Award 多項大獎

全球電競暨高效能運算領導品牌微星（2377）今日宣布於 COMPUTEX 2026 年度產品評選中脫穎而出，一舉奪得四項 Best Choice Award。其中，傳奇回歸的旗艦顯示卡 GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z 憑藉次世代散熱架構與極致效能工程，榮膺最高榮譽 「金獎 (Gold Award)」 。此次獲獎橫跨核心運算組件、智慧周邊以及 40周年紀念旗艦筆電，標誌微星在 AI 運算時代下的技術領導地位。

MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示：「AI 正在重塑數位世界的邊界。微星科技的核心使命，是透過極致的工程設計，將強大的運算力轉化為直覺、高效的使用者體驗。此次獲獎是對我們追求穩定與效能極限的最佳印證。」

作為傳奇 LIGHTNING 系列睽違多年後的重磅回歸，LIGHTNING Z 專為滿足玩家、創作者、硬體發燒友及全球超頻社群對 8K 影片渲染或複雜 3D 場景建模的極限需求而生。極限供電架構：導入 40 相供電架構與雙 16-pin 電源接頭，強化高負載與極限超頻環境下的效能釋放。次世代冷卻工程：搭載一體式水冷散熱系統，結合全銅冷板、次世代高壓幫浦及獨家 Lightning Fan 設計。互動監控面板：整合 8 吋顯示面板，讓即時效能監控與個人化視覺呈現融為一體。

微星科技頂級旗艦筆電 Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic (Titan 18 HX 史詩天龍座四十周年典藏特仕版)於本次評選中表現優異，榮獲 Gaming & Immersive Tech 類別獎。作為慶祝 MSI 成立 40周年的限量巔峰之作，這款新品凝聚MSI最頂尖的設計卓越性。詳細規格、創新技術與深度應用細節，將配合展期正式對外公告。