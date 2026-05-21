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明泰前進COMPUTEX 強打AI資料中心新世代方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

隨著AI應用快速發展，支撐其運作的資料中心正面臨「速度更快」與「更省電」的雙重挑戰。網通大廠明泰（3380）科技宣布於COMPUTEX 2026推出結合「網路效能、節能與智能（高算力）」的AI資料中心新世代方案，透過64-Port 2OU 1.6T AI Data Center Switch，提供1.6T高頻寬傳輸能力，協助企業打造高效率且更具節能環境永續性的AI資料中心。

明泰表示，參加明基佳世達集團COMPUTEX AI IN ACTION展區，展現集團在「AI基礎設施」事業的布局與整合能量，於6月2日至6月5日在台北南港展覽館1館4樓展示AI資料中心新世代方案，攤位編號M0104，合力打造更智慧、更節能環境永續的未來。

明泰強調，本次最大亮點產品為64-Port 2OU 1.6T AI Data Center Switch。該設備採用業界先進的Broadcom TH6網路晶片，可提供高達102.4T的整體交換容量，讓每個連接埠達到1.6T的高速傳輸能力，大幅提升AI資料中心內部資料流動效率。

在節能與環境永續效益方面，透過水冷技術，資料中心可降低約20%以上的冷卻能耗，整體冷卻效率可達傳統氣冷的兩倍以上，並可將電力使用效率（PUE）優化至1.1~1.2，讓高效能運算與節能永續得以並行，打造更具效率的下一代資料中心。

在散熱設計上，明泰指出，1.6T AI Data Center Switch導入直接水冷（DLC）技術，取代傳統風扇散熱，不僅能有效降低能耗與設備溫度，也同步減少噪音。整體系統符合目前AI資料中心主流的ORv3（Open Rack v3）標準機櫃設計，確保與國際資料中心架構接軌，提供更高的布署彈性。

在AI時代，不只是運算能力重要，「資料傳得夠不夠快」更是影響AI效能的關鍵。明泰強調，AI解決方案，正是針對AI資料中心大量資料傳輸時容易產生的延遲與效能瓶頸而設計，透過高頻寬、低延遲的網路架構，可大幅降低資料傳輸等待時間，進一步提升AI模型訓練效率與整體資料中心效能，讓AI算力得以真正完整發揮。

為提升實務使用便利性，明泰表示，該設備亦採用模組化CPU架構，可依需求搭配 AMD或Intel平台，同時整合Aspeed BMC管理系統，讓使用者可遠端監控設備狀況、即時掌握運行資訊，進一步降低維運成本。此外，明泰結合其陽整櫃架構，導入1.6T高速交換器，強化AI資料中心機櫃內與跨機櫃傳輸效能。

明泰認為，隨著全球AI應用持續擴展，資料中心已成為關鍵基礎設施。未來的競爭不僅在於算力，更在於網路效率與能源使用表現。透過整合TH6高效能ASIC、ORv3架構與水冷散熱技術，明泰將持續協助全球客戶打造兼具效能與永續的AI資料中心解決方案，掌握AI時代的關鍵成長動能。

明泰 AI

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