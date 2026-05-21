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慧榮科技通過ISO 26262車用功能安全認證 強化智慧車用儲存技術布局
全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO），21日宣布成功取得ISO 26262車用功能安全流程認證。ISO 26262為道路車輛功能安全的國際標準，針對車用電子與電子系統的開發及驗證流程制定嚴格規範。此次取得認證，不僅展現慧榮科技在車規級工程技術上的持續投入與成果，也彰顯其致力於為新世代汽車提供安全、可靠和高效能儲存技術的承諾。
慧榮科技終端與車用儲存事業處資深副總段喜亭表示，取得ISO 26262功能安全流程認證，是我們車用技術發展藍圖中的重要里程碑。現代汽車正快速演變為整合大量資料運算的智慧化軟體定義平台，因此汽車製造商對儲存解決方案的需求，不僅重視效能與可靠性，更要求符合功能安全規範。此次認證再次強化慧榮科技致力於提供值得信賴的車用級儲存技術的承諾，以實現更安全、更智慧化的移動體驗。
據悉，此認證涵蓋慧榮科技的車用產品開發流程，包括功能安全管理、系統架構設計、硬體與軟體開發、驗證、確認，以及相關營運流程。透過將工程流程與品質系統全面導入 ISO 26262 規範，慧榮科技進一步提升支援先進車載應用的能力，包括智慧座艙平台、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資通訊系統、數位儀表板，以及支援AI智慧車輛應用的高可靠性車載儲存系統。
慧榮科技持續擴展其車用儲存產品布局，以因應新世代車輛對高可靠性資料儲存日益成長的需求。慧榮科技提供多元專業的儲存解決方案，包括SSD控制晶片和Ferri嵌入式儲存產品，協助打造更安全、更智慧的新世代汽車。
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