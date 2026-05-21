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華碩旗下台智雲卡位企業「龍蝦」商機 5月28日登錄興櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台智雲總經理吳漢章。記者吳凱中／攝影
台智雲總經理吳漢章。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）旗下「小金雞」台智雲21日宣布推出「AFS Suite（AI Foundry Service Suite）」企業主權AI平台，象徵企業AI市場正邁向「企業主權AI階段」，同時，台智雲預告，將於5月28日正式登錄興櫃市場。

AFS Suite 以台智雲既有 AI 基礎建設與主權 AI 能力為基礎，設計全棧式 AI 代工 (Full-Stack AI Foundry) 架構，透過算力、資料、模型到代理應用，協助企業打造安全、可治理、具擴充彈性，且能長期營運的 AI 系統能力。

台智雲總經理吳漢章表示，未來 AI 將不只是工具，而是企業下一代核心基礎設施；當前多數國際 AI 平台傾向讓企業依賴既有 AI 生態與封閉式服務架構，然而隨著 AI 全面整合企業知識、作業流程與決策系統後，「企業主權 AI」已躍升為核心議題，企業能否具備對 AI 的策略掌控能力，已成為其未來競爭力的決定性要素。

今年初全球 AI 產業掀起「龍蝦」AI 代理 (AI Agent) 熱潮，不僅引發市場對生成式 AI 及 AI 代理應用前所未有的關注與需求，更使 AI 助理等工具迅速成為全球企業導入 AI 的焦點。台智雲「AFS Suite」採用全棧式架構設計，涵蓋四大核心層級：主權算力架構、信任與資料層、AI 平台層與 AI 服務層。

此平台深度整合 GPU 算力、先進資料治理、高效模型管理及強大代理平台能力，並支援雲端、地端、邊緣與混合部署模式。透過以下服務內容，可協助企業建立全面自主且具安全性的 AI 控制體系。

包含一、AFS AI Fabric：專為大型企業 AI 平台核心所需，支援多部門、多租戶與高治理需求場景。二、AFS AI Hub：聚焦中小企業與邊緣 AI 市場，提供快速部署與多場景 AI 應用能力。

三、AFS MyAgent：以 AI 代理技術為核心的企業級平台，憑藉其「可觀測、可控制、可信任」三大關鍵能力，賦能企業與員工輕鬆使用 AI 代理功能。此平台不僅可作為企業內部入口與員工生產力工具，更透過直觀易用的介面設計，讓使用者得以清晰掌握 AI 代理的執行過程、精準監控 Token 用量並靈活整合多種工具，從而顯著降低企業導入 AI 流程與智慧化管理的門檻。

台智雲致力於主權 AI 與 AI 算力基礎建設的投入，不僅具備大型 AIHPC、GPU 雲端與 AI 平台整合能力，更參與多項國家級 AI 基礎建設與超級電腦相關計畫。作為台灣少數具備 CNCF 認證 Kubernetes 與 AI 基礎建設整合能力的業者之一，台智雲相較於多數以應用或模型服務的 AI 平台商，更具備從底層算力、資料治理到上層 AI 平台與代理的全棧整合服務能力，為企業在 AI 時代帶來堅實基礎的競爭力。

華碩 算力 興櫃

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