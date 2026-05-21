從靜態走向動態顯示 元太新一代控制晶片架構優化

元太（8069）科技21日宣布，以彩色電子紙時序控制晶片T2000為核心，已發布新一代電子紙控制晶片架構，成功提升大尺寸電子紙播放影片的流暢度表現，讓電子紙看板應用於零售廣告市場時，能同步播放廣告影像。透過新一代控制架構，電子紙已具備支援動態影像播放的能力，並正加速從靜態顯示走向動態應用。

元太表示，透過優化的系統架構，在75吋E Ink KaleidoTM大型看板顯示的應用場景，以一半畫面播放動態圖像（相當於解析度5120×1440），能達到每秒11幀（frames per second, fps）的顯示效能，較過去提升近三倍，大幅縮短更新時間。在75吋顯示局部動畫播放情境（約1760×2400解析度）下，更可達每秒13幀的顯示表現。

新一代架構透過優化資料處理流程，讓影像傳輸與顯示不再是單一路徑，而是可以同步運作。在顯示畫面的同時，系統即可進行下一幀影像的準備，使整體運作更順暢，並有效提升顯示效率與更新速度。

元太強調，此一進展將有助於加速電子紙數位看板於零售展示與公共資訊顯示等場域的應用拓展，進一步推動電子紙由傳統靜態顯示，邁向更具互動性與流暢度的動態應用，為品牌內容呈現帶來更多可能性。

此外，此新功能也可延伸應用於消費性裝置，讓整體系統操作更加直覺流暢，主要應用方向包括，搭配 Open Android：強化系統彈性與擴充能力，支援 Android 原生 App 生態；應用於 eMonitor：優化使用者體驗，打造更友善且護眼的操作環境，實現自然顯示（natural display）； AI 應用場景，在低功耗條件下支援 AI 運作，實現「把電力還給 AI」的核心價值。

元太新一代控制晶片系統應用於75吋E Ink KaleidoTM大型看板顯示，將於Computex 2026 元太展位中展出。