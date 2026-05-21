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創意股東會／新任董事長出爐 張麗絲接棒

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
創意卸任董事長曾繁城(圖左)與新任董事長張麗絲(圖右)。照片／擷取自創意股東會直播
創意卸任董事長曾繁城(圖左)與新任董事長張麗絲(圖右)。照片／擷取自創意股東會直播

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）於21日召開股東會，進行董事改選，之後經董事會選舉，由原任副董事長張麗絲接棒為新任董事長，原任董事長曾繁城則正式卸任退休。

創意於股東會中選出新一屆董事，包括一般董事張麗絲、戴尚義、黃仁昭、魯立忠，以及獨立董事金聯舫、丁予康、黃翠慧、陳厚銘、陳肇鴻。

張麗絲擁有美國賓州大學電機碩士學位，先前也擔任台積電設計暨技術平台資深處長等職務。

創意總經理戴尚義在會中表示，在過去幾年，該公司投入的AI相關設計服務專案，已逐步邁入驗證及量產階段；在研發方面除了積極擴大投資，投入先進製程設計服務案、先進封裝技術及相關IP開發外，更於竹南購入新廠房，設立高速運算中心，以因應未來更多3奈米以下先進製程與高階封裝設計的運算需求。

同時，戴尚義說，創意積極發展共同封裝光學（CPO）相關技術，開發下一代AI高速資料傳輸解決方案，全新的多晶片封裝（MCP）設計結合TSMC COUPE光引擎技術，取代傳統電性互連，直接連線至MCP有機基板，突破傳統電訊號的傳輸極限。

展望未來，戴尚義指出，AI仍將是產業最主要的成長驅動力，該公司受惠於客戶投片量增加與多應用的市場擴充。AI運算將大規模從訓練轉向推論，創意也受益於此浪潮，會協助客戶發展AI加速晶片，預計在2奈米、3奈米等先進製程專案將維持健康動能 。同時，邊緣端的裝置AI、邊緣運算、高速網路基礎建設等市場持續成長，將支援中高階製程與客製化IP的長期穩定需求。

戴尚義也強調，未來的ASIC設計服務已不只是單純的設計與晶圓產能提供，更需要加入異質封裝整合、系統架構測試，提升算力能效與資源整合。ASIC陣營憑藉客製化、省電、快速上市的優勢，將在今年迎來客製化算力的快速成長期。預期今年設計服務與晶圓製造統合服務的營收將持續成長，雲端服務、光通訊傳輸、車用電子等相關專案對營運的成長挹注可期。

3443創意 董事長

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