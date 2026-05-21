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前英特爾高管 Sandra Rivera 加入神盾旗下乾瞻

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

神盾（6462）旗下矽智財廠商乾瞻科技於今日宣布，延攬前Altera執行長、前英特爾執行副總裁暨資料中心與AI事業群總經理Sandra Rivera加入擔任資深策略顧問。神盾表示，這象徵乾瞻邁入關鍵發展里程碑，推進全球市場擴展與大規模成長。

神盾指出，Rivera擁有超過25年半導體產業領導經驗，長期站在產業轉型的第一線，引領公司成長，並以策略視野清晰且具高度執行力的領導風格廣為業界認可。未來她將與乾瞻管理團隊密切合作，協助強化公司策略、產品布局與長期市場定位。

乾瞻執行長羅時豪也提到，隨著乾瞻從新創階段邁向更具規模的成長期，要更加專注和有紀律地持續強化執行能力。隨著公司進入下一發展階段，Rivera在打造指標性企業與推動規模化成長方面的經驗與洞察，將為該公司帶來關鍵價值。

Sandra Rivera則說，在AI時代，可擴展運算已成為基礎要求，而介面效能則是推動運算、記憶體與網路架構持續成長的關鍵驅動力。乾瞻高速傳輸介面 IP 技術在實現系統級擴展性與支撐新一代AI基礎設施效能方面扮演著關鍵角色。很高興能加入乾瞻，持續推動公司成長並強化全球布局。

神盾 英特爾

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