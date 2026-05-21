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記憶體漲價帶動提前拉貨 首季全球電視出貨創疫情後同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2026年第1季全球電視品牌出貨量達4,712萬台，年增3.3%，創疫情後同期新高，季減12.7%。儘管面臨淡季加上中國大陸以舊換新補貼縮減，市場需求偏保守，然因AI server與高階運算需求導致DRAM與NAND Flash供應趨緊，2025年底電視用記憶體價格明顯上漲。為降低後續成本壓力，品牌提前進行備貨與拉貨，成為支撐第1季出貨成長主要動能。

TrendForce表示，在記憶體與材料成本持續增加下，2026年品牌產品布局分化將更加明顯，一線品牌憑藉規模與成本優勢，持續推動Mini LED、大尺寸與高階產品。其餘品牌則逐步由小尺寸轉向採用FHD解析度的中大尺寸機種，以減緩成本壓力。由於品牌調整產品規格與尺寸結構，預估2026全年全球電視出貨量僅會小幅年減1%、達1億9,420億台，衰退幅度明顯低於智慧手機、筆電等記憶體成本占比較高的消費性電子產品。

觀察品牌第1季出貨量表現，前五名依序是Samsung、TCL、Hisense、LGE以及Xiaomi。其中TCL受惠於北美與新興市場布局，以及Mini LED與大尺寸產品推廣，出貨量達768萬台，年增幅11.3%為前五名最高，持續縮小與Samsung差距。

Xiaomi則受中國大陸補貼效益逐步減弱，以及產品策略轉向獲利較佳的大尺寸與中高階產品影響，第1季出貨量年減22%。記憶體價格上漲也推升其中小尺寸產品成本，進一步抑制外銷表現。另一方面，Skyworth近年接手Philips北美電視業務，並取得Panasonic電視品牌授權，出貨規模持續提升，2026年將挑戰全球前五大品牌排名。

TrendForce指出，記憶體價格遽增明顯增加中小尺寸電視成本壓力，促使品牌加速縮減低毛利產品布局，轉移產品重心至中大尺寸機種。以32吋電視為例，第1季記憶體占整機生產成本比重已由6-7%提升至15%，預估將導致2026年出貨量年減9.1%、市場占比下滑至19%。部分以中小尺寸為主的品牌，亦開始轉向低階中大尺寸FHD產品，以分攤記憶體成本壓力。相較之下，第1季65吋電視記憶體成本占比僅由2-3%提升至10%，帶動65吋、75吋成為今年品牌主要推廣尺寸，預估65吋以上產品占比有望接近25%。

除了轉向大尺寸，Mini LED電視亦成為今年品牌提升產品價值與獲利能力的重要市場。TrendForce預估，2026年全球Mini LED電視出貨量將達2,490萬台，年增高達87%，滲透率也將首度突破一成、達12.8%。其中，中國大陸品牌透過供應鏈整合與成本下降，持續推動Mini LED產品主流化，TCL、Hisense、Xiaomi等三大中國大陸品牌合計市占率達54%。Samsung今年新增入門級Mini LED產品線，降低記憶體成本上升帶來的獲利壓力，預料將拉抬其市占率重返三成、奪回龍頭地位。隨著產品線持續擴大，Mini LED正逐步由高階向中階電視市場滲透。

TCL 中國大陸 價格

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