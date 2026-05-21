達擎 COMPUTEX 首度亮相 電子紙專區秀全系列解決方案

綠色經濟已成為全球重要趨勢，電子紙正逐步在場域永續經營中扮演關鍵角色。友達（2409）旗下子公司達擎將首度參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），於6月2日至5日加入由元太科技攜手生態系夥伴於世貿一館打造的「電子紙產業專區」，展出全系列電子紙產品與解決方案，呈現其電子紙顯示技術、終端產品與軟硬體整合的成果。其中，13.3吋AecoPost電子紙解決方案榮獲 「COMPUTEX 2026 Best Choice 科技永續特別獎」肯定，展現達擎在節能技術與循環經濟上的研發成果與創新實力。

達擎於 COMPUTEX 亦將完整呈現友達集團於電子紙產業鏈的整體布局，涵蓋關鍵零組件、顯示技術、製造與產品，並聚焦產品組合與解決方案在智慧零售及各類場域的實際應用。此次加入電子紙產業專區展示，不僅體現與元太科技長期合作成果，亦將攜手拓展電子紙應用版圖。

全系列電子紙產品布局 AecoRetail賦能多元場域應用

達擎推出涵蓋多尺寸的電子紙產品與AecoRetail系列解決方案，包括AecoTag 電子標籤與 AecoPost 電子看板，提供從小型標籤到大型看板的完整產品組合，可取代傳統印刷海報，廣泛應用於零售、企業、交通及物流等場域，適用於價格標籤、規格牌、數位菜單、電子海報及指示牌等用途。

全系列產品採免插電設計，結合長效續航電池特性，可靈活部署於不同場域，實現無線化與彈性空間運用，協助業者提升資訊傳遞效率與互動體驗，同時減少紙張使用、降低運輸與人力成本，推動永續經營。在視覺表現方面，AecoPost 採用E Ink Spectra™ 6 彩色電子紙顯示技術，搭配達擎自主研發的 AecoColor+ 色彩演算法，於高亮環境下有效反射光線，提升色彩表現，呈現清晰且如紙張般自然舒適的視覺體驗。

此外，達擎同步推出柔性彩色電子紙，具備輕薄柔韌、不易破裂等特性，突破傳統顯示器型態，可依空間需求彎曲，靈活貼合於圓柱、弧形牆面等各類曲面結構，提升空間利用效率，為電子紙開創更多應用可能。

軟硬整合 打造完整數位內容管理平台

達擎為 AecoPost 與 AecoTag 建構軟硬整合解決方案，實現彈性且高效的數位內容管理。AecoPost透過雲端管理平台，可集中管理並排程各地顯示內容，並支援API 串接現有 CMS系統，操作簡便，提升內容派送效率，讓行銷策略可即時因應市場變化。使用者亦可透過行動裝置 App 一對一更新內容，強化操作彈性；AecoTag 則可透過雲端即時更新貨架標籤，並可串接 ERP 及 POS 系統，實現庫存提醒與動態定價，提升場域管理與營運效率。

13.3 吋AecoPost電子紙解決方案榮獲COMPUTEX BC Award 科技永續獎

達擎13.3 吋AecoPost電子紙解決方案以循環經濟與低碳設計為核心，榮獲 COMPUTEX 2026 Best Choice 科技永續特別獎肯定，從產品設計、系統架構到製造端管理，全面落實3R理念（Recycle、Reduce、Reuse），展現整體節能減碳效益。

產品設計採用 35% 消費後回收塑料（PCR），並以紙緩衝材（Paper Cushion）取代傳統發泡塑料包材，降低一次性塑膠使用量，減少資源消耗。同時，AecoPost 利用電子紙雙穩態特性，在顯示靜態圖像時接近零耗電，並搭載 RTOS 即時作業系統，極大化降低整體系統功耗。此外，透過數位化內容管理取代大量一次性印刷品，協助場域提升管理效率與服務體驗，實現由「消耗型」轉型為「服務型」的永續營運模式。

結合產業能量 共創綠色顯示新局

達擎結合友達集團在顯示技術、智慧製造與全球營運的深厚實力，攜手元太科技與合作夥伴，推動綠色顯示科技的創新與落地，協助各產業實現數位轉型與低碳營運。未來，達擎將持續拓展電子紙市場，為全球客戶提供更具彈性、更多元的智慧顯示解決方案，攜手產業邁向低碳未來。