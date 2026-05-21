科林研發於奧地利薩爾斯堡成立面板級封裝創新卓越中心
科林研發（Lam Research ）宣布於奧地利薩爾斯堡正式成立「面板級封裝（Panel‑Level Packaging）創新卓越中心（Center of Excellence, CoE）」。此全新製程研發中心將提升面板級封裝製程研發能量，並強化與客戶的緊密合作，共同優化並推動可量產解決方案，以因應 AI 世代日益增強的先進封裝需求。
科林研發表示，薩爾斯堡的據點奠基於 Semsysco GmbH 的發展歷程，該公司成立於2012年，並於2022年由科林研發併購。此併購為科林研發帶來面板級濕式製程的關鍵專業技術，並進一步強化其全球創新網絡中的歐洲研發布局。
科林研發與產官界代表共同出席奧地利薩爾斯堡面板級創新卓越中心開幕儀式，展現推動面板級封裝技術與全球生態系的承諾。
人工智慧、高效能運算與異質整合的快速發展，正推動市場對於更大、更複雜半導體封裝的需求，隨著先進封裝設計逐漸逼近晶圓的物理極限，面板級封裝製程被視為可提升擴展性與製造效率的重要方向。
薩爾斯堡面板級封裝創新卓越中心正是為加速面板級封裝製程而設立，整合面板級封裝的研發資源、基礎設施、工程人才與客戶合作，該中心將協助客戶更有信心地從研發階段邁向量產階段。
薩爾斯堡的面板級封裝創新卓越中心為科林研發首座專注於面板級濕式製程的研發基地，現已全面整合至公司的全球創新網絡。專精於各種尺寸與厚度的方形基板之面板級濕式化學製程，支援快速迭代、早期製程驗證以及與客戶的共同開發，該設施有助於縮短學習週期、降低風險，並加速面板級技術從研發階段推進至試產階段。
此項投資展現科林研發將其在電鍍、清洗與蝕刻等濕式製程領域的領先優勢，從晶圓延伸至面板的長期承諾。科林研發的 Kallisto™ 與 Phoenix 平台支援電化學沉積、蝕刻與清洗製程，並以可製造性、自動化與高產能為設計核心，協助客戶將早期技術成果轉化為可擴展的量產解決方案。
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