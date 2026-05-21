高可達500MB/s 讀取速度！金士頓A400固態硬碟全球出貨突破1億台

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO），21日宣布成功取得ISO 26262車用功能安全流程認證。ISO 26262為道路車輛功能安全的國際標準，針對車用電子與電子系統的開發及驗證流程制定嚴格規範。此次取得認證，不僅展現慧榮科技在車規級工程技術上的持續投入與成果，也彰顯其致力於為新世代汽車提供安全、可靠和高效能儲存技術的承諾。

2026-05-21 15:00