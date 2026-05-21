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高可達500MB/s 讀取速度！金士頓A400固態硬碟全球出貨突破1億台

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山20日電
金士頓A400固態硬碟全球出貨突破1億台。圖／金士頓提供
金士頓A400固態硬碟全球出貨突破1億台。圖／金士頓提供

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布，旗下A400 SATA固態硬碟全球累計出貨量突破1億台。

金士頓A400 固態硬碟具備最高可達 500MB/s 讀取速度與 450MB/s 寫入速度¹，相較於傳統硬碟展現更優異的效能表現，能有效提升系統回應速度與整體操作流暢度。

金士頓表示，承襲 A400 固態硬碟的成功基礎，金士頓持續深耕儲存技術的創新與產品布局，涵蓋高效能 NVMe 儲存解決方案、企業級資料中心固態硬碟，以及整合式工業級固態硬碟，為現代資料中心、邊緣運算與關鍵任務等多元應用場景，提供可靠且強大的儲存解決方案。

記憶體 固態硬碟 金士頓

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