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Threads在台測試全新音樂功能 串文可加入30秒愛歌
Facebook（臉書）母公司Meta今天表示，旗下社群平台Threads在台灣開始測試全新音樂功能，讓用戶直接在串文和回覆中加入喜愛的歌曲，提供更有共鳴的對話與交流。
Meta發布新聞稿說明，音樂一直是Threads上最活躍的社群話題之一，從音樂祭現場直擊、嘻哈創作交流、演唱會心得、K-pop粉絲的即時應援到日常歌單分享，音樂已成為平台上不可或缺的文化元素。
現在Threads開始測試全新互動體驗，用戶可以從授權音樂庫中挑選一首歌，自由選取30秒精華片段附加到串文或回覆內容中。視覺風格有3種可選，包括直接列出歌曲名稱與原唱者的「簡約模式」、秀出指定段落歌詞的「歌詞模式」，以及重溫復古情懷、搭配專輯封面的「黑膠唱片動畫模式」。
使用者不僅可以聆聽每篇串文的專屬配樂，更能直接用音樂回覆別人的串文。在瀏覽串文時，可自由選擇「點擊才開始播放音樂」的友善機制，不干擾既有的瀏覽體驗。
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