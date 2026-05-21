鈺立微獲COMPUTEX 2026 BC Award 中小企業特別獎

鈺創旗下專注 3D 視覺與 AI 融合應用的子公司鈺立微電子，今日獲COMPUTEX Best Choice Award（BC Award）「中小企業特別獎」，以「視覺語義之雲端協作機器人（Cloud-Collaborative AMR Platform with VLM）」展現其在智慧機器人與AI系統整合領域的創新成果。

本次獲獎方案並非單一機器人產品，而是一套可支援多場域部署的 AMR（Autonomous Mobile Robot）平台架構。平台以 XINK Robot Barebone System 作為標準化基礎，整合 Vision-Language Model（VLM）語意理解、邊緣AI運算與雲端協作架構，提供從感測、運算、AI模型到裝置管理的完整平台能力。透過平台化設計，系統整合商（SI）與場域業者可依需求快速開發與部署各類服務型機器人應用，包括餐飲配送、旅宿服務、商場巡檢及物流搬運等，有效降低開發門檻並提升導入效率，推動機器人應用從單點導入走向規模化落地。

在技術架構上，該平台整合Linux與ROS系統，並搭配邊緣AI晶片進行即時運算，同時串接AWS IoT Greengrass等雲端平台，形成完整Edge-to-Cloud 閉環架構。此一架構使AI模型可於雲端持續優化並部署至邊緣端執行，讓機器人同時具備即時反應能力與長期學習、持續演進能力。

此外，平台導入 VLM（Vision-Language Model）技術，可整合影像、語音與環境感測等多模態資料，讓機器人具備語意理解與自然語言互動能力，能執行任務派送、動態路徑調整及情境應變，進一步將機器人由傳統自動化設備提升為具備理解能力的智慧服務節點。

鈺創董事長暨鈺立微電子董事長盧超群表示，在全球機器人產業快速發展下，鈺立微電子致力於賦予機器人「視覺」、「腦筋（AI）」與「觸覺（負重）感知」等核心能力。本次獲獎不僅代表市場對其技術實力的肯定，更象徵鈺立微多年深耕之 3D 感測技術，正式邁向機器人應用領域的重要里程碑。