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第一季無人機出口值超過去年！主銷捷克波蘭 產發署：可能投入俄烏戰場

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣無人機出口前三大市場：捷克、波蘭、美國，其中出口至捷克及蘭的無人機用途，經濟部表示，可能是投入俄烏戰場。圖為烏克蘭武裝部隊在烏克蘭哈爾科夫地區一個秘密地點進行無人機練習。（路透）
台灣無人機出口前三大市場：捷克、波蘭、美國，其中出口至捷克及蘭的無人機用途，經濟部表示，可能是投入俄烏戰場。圖為烏克蘭武裝部隊在烏克蘭哈爾科夫地區一個秘密地點進行無人機練習。（路透）

國內無人機商機快速發展，統計今年前四月無人機出口1.47億美元（新台幣46.6億元），主要出口國家為捷克波蘭，以及美國，經濟部產發署長邱求慧表示，出口到捷克及波蘭的無人機，很有可能是投入俄烏戰場。

經濟部上周攜手「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）參加美國底特律XPONENTIAL無人機展，多達130位產官學研代表及25家業者參加，創下歷年規模最大代表團，同時也是規模最大的國家館，累計潛在商機約13億元。

產發署表示，展會期間，與美國密西根無人機聯盟及北達科他州貿易廳簽署合作備忘錄，推動自主飛行、城市空中交通、邊緣運算及視距外飛行測試等合作，持續深化台美無人機產業鏈結，協助我國業者擴展國際市場。

邱求慧指出，全球無人機市場需求持續成長，114年我國無人機整體產值129億元，較113年成長2.5倍，其中整機外銷產值則由1.4億元提升至29.5億元，成長21倍。今年第1季外銷金額已超過去年全年，累計1至4月出口金額來到46.6億元。

目前國內無人機產業主要還是仰賴內需市場，主要來自國防部的採購需求，邱求慧表示，透過國防部軍用商規無人機需求建立能量，已帶動國內業者投入技術研發，並累積非紅供應錄能量實績，目前台灣無人機的月產量1萬5千台，目標是2030年提升至10萬，成長速度超乎預期，2030年產值可超過400億元的原訂目標。

無人機 波蘭 捷克

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