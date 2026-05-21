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第一季無人機出口值超過去年！主銷捷克波蘭 產發署：可能投入俄烏戰場
國內無人機商機快速發展，統計今年前四月無人機出口1.47億美元（新台幣46.6億元），主要出口國家為捷克、波蘭，以及美國，經濟部產發署長邱求慧表示，出口到捷克及波蘭的無人機，很有可能是投入俄烏戰場。
經濟部上周攜手「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）參加美國底特律XPONENTIAL無人機展，多達130位產官學研代表及25家業者參加，創下歷年規模最大代表團，同時也是規模最大的國家館，累計潛在商機約13億元。
產發署表示，展會期間，與美國密西根無人機聯盟及北達科他州貿易廳簽署合作備忘錄，推動自主飛行、城市空中交通、邊緣運算及視距外飛行測試等合作，持續深化台美無人機產業鏈結，協助我國業者擴展國際市場。
邱求慧指出，全球無人機市場需求持續成長，114年我國無人機整體產值129億元，較113年成長2.5倍，其中整機外銷產值則由1.4億元提升至29.5億元，成長21倍。今年第1季外銷金額已超過去年全年，累計1至4月出口金額來到46.6億元。
目前國內無人機產業主要還是仰賴內需市場，主要來自國防部的採購需求，邱求慧表示，透過國防部軍用商規無人機需求建立能量，已帶動國內業者投入技術研發，並累積非紅供應錄能量實績，目前台灣無人機的月產量1萬5千台，目標是2030年提升至10萬，成長速度超乎預期，2030年產值可超過400億元的原訂目標。
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