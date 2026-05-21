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林秉宥籲挺新北無人機產業 侯友宜允帶頭去做
國防預算無人機部分遭砍引發討論。民進黨新北市議員林秉宥今天在總質詢時指出，新北是全台重要無人機產業聚落，部分國防相關預算未能通過，衝擊在地廠商，籲新北市府可透過採購、招商等方式帶動產業發展。新北市長侯友宜則表示，允諾要求各局處編列相關預算帶頭去做，並協助業者拓展國際市場。
林秉宥說，中央軍購特別預算條例被藍白刪除，對台灣無人機產業發展產生巨大衝擊，而新北市是台灣軍工產業重鎮，新北市府應該盤點市府需求，適度對這些新興產業提供支持，讓捍衛台灣民主自由的產業有機會能順利轉型，也為新北市的經濟發展創造未來。
侯友宜說，市府已針對相關廠商了解，新北目前有52家無人機相關廠商，有幾家投入國防研發的公司面臨衝擊，有幾家比較大型的，希望政府預算可以挹注在裡面，可惜預算沒過。
林秉宥說，新北市在塭仔圳開發讓不少傳統產業又愛又恨，如今電子業獲利亮眼，許多中小企業仍相當辛苦，無人機產業正是一個可能翻身的新契機，在國際局勢與民主國家加速發展無人機產業的趨勢下，許多海外廠商已主動接觸雙北企業。
他籲市府不要只停留在調查階段，而是應積極創造市場需求，包括由市府各局處提出小量採購需求、優先採用國產無人載具。
侯友宜表示，無人機產業確實需要政府帶動，除了中央編列預算外，新北市也能從自身做起，目前市府各局處已逐步建立無人機機隊，包括警察、消防與農業單位都已導入使用。
侯友宜允諾編列相關預算，「也許量不大，但這是一個態度」，未來無論招商引資或國際洽商活動，都會納入相關產業。
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