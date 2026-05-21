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Meta 遭點名需修正演算法 數發部：持續要求強化源頭阻詐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院打擊詐欺指揮中心20日首度發表強硬聲明，要求Meta立即修正演算法與偵測機制，從源頭阻斷重複性詐騙貼文。對此，數位發展部次長侯宜秀21日表示，Meta已加入打詐行列，去年已主動下架約780萬則詐騙相關貼文，以及2萬多個詐騙帳號，數發部也持續與Meta溝通，未來將持續從源頭處理詐騙問題。

侯宜秀指出，Meta近年已積極配合政府打詐，去年主動下架大量詐騙相關內容與帳號。數發部在推動打詐過程中，也持續與Meta討論源頭阻詐機制，包括如何透過平台掌握的技術能力，減少民眾接觸詐騙資訊的機會。

她表示，目前Meta已提出相關書面方案，內容包括從源頭管理高風險帳號、強化驗證與管理機制，以及針對使用者導外連結增加安全提醒，同時導入AI客服等措施，以降低詐騙內容擴散風險。

針對行政院打詐辦昨日提出的演算法改善要求，侯宜秀表示，數發部後續也會持續與Meta溝通，除後端阻擋外，更重要的是從源頭處理詐騙帳號與內容外流問題，政府將持續積極推動相關措施。

數發部數位產業署署長林俊秀則表示，在依法行政原則下，數產署對於違規情形「該罰還是會罰」。他指出，Meta整體而言相當積極配合政府打詐，但由於Meta在台灣市占率高，也較容易成為詐騙集團利用的平台，因此數產署無論在技術面或法制面，都持續與Meta共同合作推進改善。

至於外界關注是否應降低詐騙內容觸及率，林俊秀表示，未來可望導入更多新興科技，以「AI對抗AI」方式強化辨識與阻詐能力，相關作法仍將持續與Meta溝通推動。

Meta 數發部 數位發展部 打詐 詐騙

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