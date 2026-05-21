雙鴻上修今年營收成長目標至最高70% 一路熱到2028

散熱大廠雙鴻董事長林育申今天表示，AI市場持續強勁，到2028年應該沒有問題，受惠ASIC（特殊應用積體電路）市場起飛，雙鴻上調2026年營收成長目標，從原本的年增50%，上修到60%至70%，而且獲利會更好一些。

雙鴻今天舉行股東常會，林育申坦承，輝達下半年即將推出的Vera Rubin平台，雙鴻的水冷板（ColdPlate）不在供應名單中，這是取捨的結果，考量公司整體產能配置，做最有效率的應用。

林育申分析，現在不只GPU，包括DIMM（雙列直插式記憶體模組）等，很多地方都需要散熱，輝達開了很多案子，如NVLink 8高速互連技術，由雙鴻負責提供散熱方案。

另一方面，ASIC市場正要起飛，包括Google、亞馬遜AWS、Meta等，紛紛開發自己的晶片，陸續導入液冷散熱技術，估計今年下半年，ASIC占雙鴻的營收比重將大幅攀高到4成，為重要成長動能。

因應客戶需求，雙鴻積極啟動擴產計畫，在泰國廠和廣州廠同步擴充水冷板產能，從目前每月30萬片，預計6、7月推進到40萬片；分歧管（Manifold）的產能也剛擴充完，從原本每月2000至3000對，擴充到4000對。

另外，雙鴻先前就打進AMD（超微）的CPU均熱片供應鏈，林育申表示，最近CPU市場突然變得很旺，雙鴻的均熱片也有擴產計畫，擬從目前每月10萬多顆，到今年底、明年初，一口氣擴充到100萬顆。

林育申觀察，從目前掌握情況來看，這波AI產業熱潮應該還有幾年的好光景，到2028年沒有問題。

雙鴻2025年營收新台幣232.76億元，年增47.5%；歸屬母公司淨利25.72億元，年增35.9%，營收及獲利皆創下歷史新高，每股稅後純益28.26元。雙鴻今天股東會通過每股配發現金股利12元。

雙鴻在去年底的法說會中，提出2026年營收年成長目標超過50%，林育申今天上修到60%至70%。