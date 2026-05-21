捍衛智財權！中研院跨海提告微軟侵權
台灣科研心血不容忽視！為捍衛公共資源研發成果，中央研究院近期跨海對科技巨擘微軟（Microsoft）提起專利侵權訴訟。中研院證實，此案已歷經三、四年的前置作業與協商，至今未獲對方相對正面的回應，最終決定採取法律行動，期盼將該項技術導回合法授權的正軌。
中研院指出，美國微軟公司Visual Studio等產品侵害中研院Typing Candidate Generating Method for Enhancing Typing Efficiency專利（提升輸入效率的輸入候選字產生方法），因而於台灣時間5月15日（美國當地時間5月14日）向美國德州東區聯邦地方法院提起訴訟。
關於技術遭外部利用的過程，中研院智財技轉處長邱文聰透露，中研院早在三、四年前就已注意到此狀況，最初發現的管道不只一個，並全數交由智財技轉處進行事實確認與後續評估，包含釐清技術關聯性後，也積極嘗試與廠商協商商業授權的機會。
邱文聰指出，這起案件屬於資訊科學領域的專利訴訟，涉及套裝軟體輸入法的一些特殊功能，相關技術在台灣與美國都擁有專利，院方最終決定直接在美國法院提起訴訟。
面對接下來的法律攻防，邱文聰說，現階段依然與廠商保持協商空間，目前不能斷言對方絕對會拒絕，但會走到提告這一步，顯然是過去的種種努力，尚未得到正面的回應。
邱文聰強調，中研院的研發成果皆是運用公共資源投入，十分注重智慧財產權保護，正常情況下應透過商業授權建立對價關係，並依技術價值評估潛在效益；即使偶有考量公共利益的無償授權，前提也必須經過合法授權程序。
邱文聰提及，此事對院方最深遠的影響，在於研究團隊的龐大心血是否受到外界肯定，絕不樂見科研成果遭無視並逕自取用。至於該技術的具體求償金額與潛在價值評估，因訴訟程序仍在進行當中，中研院現階段對細節暫予保留。
中研院表示，本院對於因研究而產出的智慧財產，向以審慎態度進行管理與維護，透過對相關發明之適當保護，確保由公共資源產出的研發成果得以受到認可，並於公平合法條件下加以運用。本院於必要時亦將採取適當措施，以維護本院及研究人員的智慧財產權及相關權益。
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