COMPUTEX 未展先熱 NVIDIA 金獎 Vera Rubin NVL72 現身

COMPUTEX 2026大會獎項「Best Choice Award」（BC Award）21日舉行得獎產品發表會，現場眾星雲集，輝達成為本屆焦點之一。此次榮獲金獎與科技永續特別獎的NVIDIA Vera Rubin NVL72機架級AI超級電腦也直接現身會場，凸顯AI競賽已不再只是單一晶片效能比拚，而是進一步推進至整機櫃、乃至整座AI工廠的系統級運算能力競賽。

NVIDIA今年在BC Award中橫跨AI工廠、機器人與自駕車三大領域獲獎。其中，Vera Rubin NVL72拿下金獎與科技永續特別獎；專為邊緣AI與機器人打造的Jetson Thor平台獲金獎；自駕車開放平台Alpamayo則獲智慧車與智慧座艙類別獎，顯示NVIDIA技術布局已從資料中心延伸至實體AI與智慧移動應用。

本次現場最受矚目的Vera Rubin NVL72，並非單一AI晶片，而是以機架為單位打造的AI超級電腦。該系統整合36顆NVIDIA Vera CPU與72顆NVIDIA Rubin GPU，並透過第六代NVLink Switch技術連接，使72顆GPU可協同運作，鎖定兆級參數模型訓練、後訓練、推論與長情境工作負載。

NVIDIA指出，Vera Rubin NVL72針對代理型AI（Agentic AI）與AI工廠需求設計，可提供最高10倍每瓦推論效能，並將每詞元成本降低10倍。系統同時整合ConnectX-9 SuperNIC、Spectrum-X乙太網路光子技術與BlueField-4 DPU，強化跨系統擴展、儲存與資安資料處理能力。

在永續與資料中心導入效率方面，Vera Rubin NVL72也成為此次獲獎關鍵。其採用無纜線、無管線、無風扇的模組化托盤設計，可將每個運算托盤組裝時間由兩小時縮短至五分鐘；100%液冷架構可在攝氏45度環境下運作，有助既有液冷資料中心導入，並降低大型AI工廠冷卻負擔。

除AI工廠外，NVIDIA也同步展示邊緣AI與實體AI布局。Jetson Thor採Blackwell GPU架構，鎖定智慧機器人、工業系統、醫療設備與自動化機器，AI效能最高可達2,070 FP4 TFLOPS，較前一代Jetson Orin運算能力提升7.5倍、能源效率提升3.5倍。

自駕車方面，Alpamayo則主打開放式、以推理為基礎的自駕車開發平台，協助處理罕見且複雜的長尾駕駛情境，例如行人模糊手勢、交通號誌與道路標線衝突，以及緊急車輛占用車道等情境，凸顯AI推理能力正成為自駕車技術演進重點。

輝達執行長黃仁勳預計將於台灣時間6月1日上午11時發表COMPUTEX主題演講。隨Vera Rubin NVL72提前在BC Award現場亮相，市場預期，今年COMPUTEX焦點將圍繞AI工廠、液冷散熱、高速互連、矽光子、機器人與自駕車等新世代AI基礎建設展開。

COMPUTEX 2026「Best Choice Award」金獎NVIDIA Jetson Thor。記者朱子呈／攝影