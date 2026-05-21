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南亞科：與多家AI公司合作 DRAM缺口估到明年底

中央社／ 桃園21日電
南亞科21日召開股東常會。中央社
南亞科21日召開股東常會。中央社

記憶體廠南亞科總經理李培瑛今天表示，南亞科與多家國際AI公司合作，最近有4家客戶參與私募，目標都是雲端AI應用。他並指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）供需缺口可能延續到明年底。

南亞科今天召開股東常會，對於股東關心南亞科與晶圓代工龍頭廠合作打進美國AI晶片龍頭供應鏈的傳言，李培瑛說，南亞科合作的國際AI公司不只一家，有蠻多家，不便對個別客戶的合作專案說明，主要是因為客戶的營業祕密。

李培瑛表示，最近有SK海力士（Hynix）子公司Solidigm、晟碟 （Sandisk）子公司SandiskTechnologies、鎧俠（Kioxia）及思科（Cisco）等4家客戶參與南亞科的私募，目標都是雲端AI應用，此外，還有其他客戶有合作意向與機會。

李培瑛說，目前產能無法滿足客戶需求，預期DRAM市場供需缺口可能延續到明年底。由於思科等4家客戶認購的南亞科私募股票要閉鎖3年，南亞科承諾供貨3年。

至於新廠進度，李培瑛表示，新廠預計明年開始裝機，明年底至後年將貢獻產出，預期會增加3萬多片，預期2到3年後南亞科產能將比目前增加80%至100%。

至於中國記憶體廠擴產影響，李培瑛說，中國廠商過去13年不斷擴產，目前產能規模已達南亞科的5倍大，期間雖然有造成影響，不過，目前狀況穩定，南亞科將差異化發展因應。與客戶合作的超高頻寬記憶體進展順利，已有小幅營收貢獻，未來有持續成長機會。

關於三星罷工延期一事，李培瑛表示，無論罷工與否，對於市場的影響都只是短期效應，長期還是會回歸穩定。

南亞科 李培瑛 SK海力士

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