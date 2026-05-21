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輝達財報佳 VR 系列量產可期 ODM 廠最受惠
輝達昨夜公布財報，第1季營收創下最快增速，第2季營收則一如往常超出預期，黃仁勳在電話會議上表示，下半年Vera Rubin系列將會如期量產，預期銷售將會較GB系列更加強勁。台股ODM廠受此激勵，今日齊齊大漲，緯穎（6669）率先衝上漲停，金仁寶集團則是集體上攻，皆有7%以上的漲幅，廣達（2382）緊追在後，大漲逾半根漲停板。
輝達第2季營收估約910億美元，高於分析師的約870億美元，且不含中國的任何數據中心計算業務營收，顯示中國以外地區的數據中心需求足夠強勁。
黃仁勳表示：「我們將於今年下半年，從Q3開始啓動Vera Rubin的量產出貨。Vera Rubin在這一點上將比Grace Blackwell更加成功。我能想到的每一家前沿模型公司，從一開始就會全面轉向Vera Rubin。」
消息一出，回檔較深的緯穎、廣達、仁寶（2324）等率先反彈，鴻海（2317）則因回檔不深，今日漲幅略小於其他大廠。
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