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創意股東會／董座曾繁城榮退 建議大家去看這部電影
特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）於21日召開股東會，並進行董事改選，在獲選的9位新任董事中，以現任副董事長張麗絲的當選權數最高。另外，其現任董事長曾繁城正式卸任退休，他在股東會發言時建議大家，工作之餘也要運動與看電影，最近可以去看「穿著Prada的惡魔2」。
創意於股東會中選出新一屆董事，包括一般董事張麗絲、戴尚義、黃仁昭、魯立忠，以及獨立董事金聯舫、丁予康、黃翠慧、陳厚銘、陳肇鴻。
同時，在股東會最後的臨時動議階段，也有該公司股東暨員工發言，對曾繁城獻花並表達敬意與感謝，並提到其23年來樹立的企業精神與典範，帶領著創意一步一步紮根，奠定良好的根基，穩健成長，如今經營成果豐碩亮眼，大家有目共睹，股價表現更是一飛沖天，銳不可擋。
曾繁城也在接受現場多位獻花後回應說，感謝各位同仁過往的努力，未來要把握當前AI增長的機會，進步得更快，甚至跳躍式成長。他並預祝創意在新任董事長領導之下，能夠比過去23年來進步要加速、加倍。他也叮嚀大家在工作之餘也不要忘記顧及健康，要多多運動，也可以去看看電影，例如最近有部電影「穿著Prada的惡魔2」滿好，可以給大家一點提醒。
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