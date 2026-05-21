崇越法說會／AI、先進製程拉貨點火第1季獲利創高 石英布成新成長引擎

崇越科技（5434）21日召開法說會，第1季受惠AI、高效能運算（HPC）與先進製程材料需求升溫，合併營收與稅後純益同步改寫單季新高，顯示公司從半導體材料代理商轉型為先進製程材料整合平台的效益持續發酵。

崇越第1季合併營收185.4億元，季增7.2%、年增17.6%；營業淨利14.3億元，季增32.1%、年增26%；歸屬母公司業主淨利13.2億元，年增40.9%；每股純益6.86元，優於去年同期4.91元。以營收結構來看，半導體相關營收達160.7億元，占比86.7%，仍是營運核心；環保工程與能源業務營收16.4億元，占比8.9%。

崇越指出，隨晶圓代工先進製程持續推進，光阻劑、矽晶圓、石英與光罩基板等關鍵材料需求穩健成長，由於材料驗證門檻高、導入時程長，一旦進入客戶製程，具高度黏著度，也成為公司在先進製程供應鏈中的護城河。

近期受國際運費與石化原料波動影響，有機溶劑、化學材料成本上升，崇越正與供應商及客戶動態協商價格，各項產品將依個別情況調整，調幅約15%至20%；其中晶圓載具FOUP與FOSB因石化成本提高，加上市場供不應求，調幅相對明顯。

除晶圓製造材料外，崇越也卡位AI伺服器規格升級商機。公司供應低介電損耗高階石英布，已導入國內多家CCL大廠，目前出貨維持滿載；原廠信越化學正積極擴產，目前月供應量已達7.5萬米，下一階段目標提高至每月24萬米，將成為崇越後續成長動能之一。

先進封裝材料同樣是後續觀察重點。隨AI晶片封裝需求擴大，崇越供應的高階鍵合膠、底部填充膠與模壓式底部填充膠需求提升；同時，公司也針對HPC晶片散熱需求，與散熱大廠進行高效能熱界面材料初期測試，布局長線商機。

環保工程方面，崇越表示，海內外工程案件持續接洽，全年新接單動能強勁，工程營收將維持雙位數成長目標。未來資本支出將聚焦高科技化學品智慧物流、零廢處理中心代營運，以及在地化學分裝廠，強化供應鏈韌性。