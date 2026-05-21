快訊

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

狄鶯淚問中研院為何不吸收孫安佐？ 廖俊智：我們不做軍火研究

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越法說會／AI、先進製程拉貨點火第1季獲利創高 石英布成新成長引擎

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
崇越科技卡位AI商機，供應高階石英布。公司／提供
崇越科技卡位AI商機，供應高階石英布。公司／提供

崇越科技（5434）21日召開法說會，第1季受惠AI、高效能運算（HPC）與先進製程材料需求升溫，合併營收與稅後純益同步改寫單季新高，顯示公司從半導體材料代理商轉型為先進製程材料整合平台的效益持續發酵。

崇越第1季合併營收185.4億元，季增7.2%、年增17.6%；營業淨利14.3億元，季增32.1%、年增26%；歸屬母公司業主淨利13.2億元，年增40.9%；每股純益6.86元，優於去年同期4.91元。以營收結構來看，半導體相關營收達160.7億元，占比86.7%，仍是營運核心；環保工程與能源業務營收16.4億元，占比8.9%。

崇越指出，隨晶圓代工先進製程持續推進，光阻劑、矽晶圓、石英與光罩基板等關鍵材料需求穩健成長，由於材料驗證門檻高、導入時程長，一旦進入客戶製程，具高度黏著度，也成為公司在先進製程供應鏈中的護城河。

近期受國際運費與石化原料波動影響，有機溶劑、化學材料成本上升，崇越正與供應商及客戶動態協商價格，各項產品將依個別情況調整，調幅約15%至20%；其中晶圓載具FOUP與FOSB因石化成本提高，加上市場供不應求，調幅相對明顯。

除晶圓製造材料外，崇越也卡位AI伺服器規格升級商機。公司供應低介電損耗高階石英布，已導入國內多家CCL大廠，目前出貨維持滿載；原廠信越化學正積極擴產，目前月供應量已達7.5萬米，下一階段目標提高至每月24萬米，將成為崇越後續成長動能之一。

先進封裝材料同樣是後續觀察重點。隨AI晶片封裝需求擴大，崇越供應的高階鍵合膠、底部填充膠與模壓式底部填充膠需求提升；同時，公司也針對HPC晶片散熱需求，與散熱大廠進行高效能熱界面材料初期測試，布局長線商機。

環保工程方面，崇越表示，海內外工程案件持續接洽，全年新接單動能強勁，工程營收將維持雙位數成長目標。未來資本支出將聚焦高科技化學品智慧物流、零廢處理中心代營運，以及在地化學分裝廠，強化供應鏈韌性。

半導體 營收 崇越科技

延伸閱讀

AI與先進製程雙引擎發動 崇越科技Q1營收及獲利雙創新高

勝一股東會／營運續創新高 電子級產品與擴產布局推升成長動能

大聯大法說報喜亮燈漲停 第2季營收獲利拚新高

AI缺貨潮燒向電子通路 大聯大、益登攻漲停 「這檔」5月已狂飆45%

相關新聞

創意股東會／董座曾繁城榮退 建議大家去看這部電影

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）於21日召開股東會，並進行董事改選，在獲選的9位新任董事中，以現任副董事長張麗絲的當選權數最高。另外，其現任董事長曾繁城正式卸任退休，他在股東會發言時建議大家，工作之餘也要運動與看電影，最近可以去看「穿著Prada的惡魔2」。

COMPUTEX 2026登場 鈺立微展示採用AWS的Edge-to-Cloud機器人平台

COMPUTEX 2026（台北電腦展）即將登場，鈺創旗下專注3D視覺與 AI 融合應用的子公司鈺立微電子，將於 COMPUTEX 2026 展示其採用 Amazon Web Services（AWS）服務所建構的Edge-to-Cloud 智慧移動平台，透過運用 AWS IoT Greengrass 、Amazon Bedrock等AWS雲端服務，使旗下 XINK 智慧移動平台具備更高效的邊緣運算、集中管理與規模化部署能力。

聯發科市值月增2兆驚奇！十年轉型超狂內幕：被戲稱「AI長」蔡明介做對了什麼

聯發科之所以2026年股價能屢創新高，靠的並不是它一年能賣出多少顆手機或物聯網晶片的老題材，而是成功打上AI概念，才能迎來「重新估值」的新格局。

台積電「二奈米竊密案」判決 3關鍵確立法律新紅線：火速審理、刑度更重、企業負連帶責任

台積電先進製程機密被懷疑竊取到海外的「2奈米竊密案」，判決在4月底出爐；負責此案的檢察官接受《今周刊》專訪，說明此案與以往不同的重要性，以及高科技產業人士應有的反思。

集邦：2026年 AI 伺服器出貨看增28% 牽動鴻海、廣達等建廠布局

研調機構集邦科技（TrendForce）最新產業研究，北美五大雲端服務供應商（CSP）為擴大AI訓練和推論應用部署，五大CSP廠總AI訓練算力年增逾56％、總AI推論算力年成長高達122％左右，並預估今年AI伺服器出貨將年成長28％以上。

遠傳低軌衛星服務 2027年落地

遠傳電信昨（20）日舉行股東會，副董事長徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼蟬聯「電信成長王」，每股純益3.81元，每股配發3.81元現金股利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。