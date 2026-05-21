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COMPUTEX 2026登場 鈺立微展示採用AWS的Edge-to-Cloud機器人平台

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山20日電
鈺創董事長盧超群（左）及鈺立微總經理王鏡戎。記者簡永祥／攝影
鈺創董事長盧超群（左）及鈺立微總經理王鏡戎。記者簡永祥／攝影

COMPUTEX 2026（台北電腦展）即將登場，鈺創旗下專注3D視覺與 AI 融合應用的子公司鈺立微電子，將於 COMPUTEX 2026 展示其採用 Amazon Web Services（AWS）服務所建構的Edge-to-Cloud 智慧移動平台，透過運用 AWS IoT Greengrass 、Amazon Bedrock等AWS雲端服務，使旗下 XINK 智慧移動平台具備更高效的邊緣運算、集中管理與規模化部署能力。

在此展示中，鈺立微以 XINK 系統平台為核心，結合模組化AMR Barebone System與AI SaaS管理架構，並採用 AWS IoT Greengrass 將部分AI推論、任務管控與即時決策流程下放至邊緣端，使機器人在網路不穩定或延遲較高的情況下仍能自主運作，同時維持與雲端平台的同步。此架構能協助企業將來自餐飲、旅宿、零售與物流等多據點場域的資料彙整至雲端進行分析與模型迭代，提升整體營運效率。

透過在AWS上部署 XINK 平台，鈺立微協助客戶縮短多機型、多場域的導入時間，讓設備能在數小時內完成註冊、部署與任務配置；同時透過集中式雲端管理，客戶可統一進行 AI 模型更新、版本控管與遠端維運，與傳統逐台裝置部署相比，預估可降低 30–50% 的管理成本，並縮短 AI 模型推送與版本更新流程約 70%。

XINK平台整合邊緣 AI、機器視覺與 Vision-Language Model（VLM）等能力，可支援多模態感測資料處理，並以自然語言執行任務設定。結合 AWS IoT Greengrass 的邊緣部署能力，使企業能透過雲端持續優化模型，同時保留本地即時反應的能力，形成「Edge 即時決策、Cloud 持續進化」的運作模式。

鈺立微表示，公司正從 3D 感測與 AI 晶片設計，擴展至機器人系統平台與雲端部署技術。採用 AWS 所建構的雲端架構，使 XINK 平台得以支援跨場域、多設備的快速擴張，並協助客戶打造更開放、可擴展且易於管理的機器人生態系。

展望未來，鈺立微將持續強化在 AWS 上的技術部署，並加速推動智慧移動裝置與 Physical AI應用在各產業的落地與規模化運作。

鈺創 機器人

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