聽新聞
0:00 / 0:00

政府斡旋 三星大罷工最後關頭喊停

聯合報／ 編譯陳苓張佑生陳律安／綜合報導

三星電子工會昨天宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定今天起進行為期十八天的大罷工，在最後一刻喊停，對南韓經濟和記憶體等產業的衝擊也暫時化解。

韓聯社報導，在南韓勞動部長金榮訓親自出馬斡旋並參與談判下，三星勞資雙方昨天下午再次磋商分紅問題，談判約六小時後決定暫停罷工。工會並宣布，與資方談定的暫時性協議，將交由成員表決，投票時間為明天下午二時起到廿七日上午十時。

約四點八萬名三星員工原定今天起發動大罷工，促使金榮訓親自介入斡旋，讓勞資雙方重返談判桌。南韓總理金民錫警告，三星電子罷工恐造成高達一百兆韓元（約台幣二點一兆元）經濟損失。連南韓總統李在明也批評三星工會的要求，暗示若工會真的發動罷工，政府可能援引緊急仲裁措施，予以阻止。

韓國先驅報指出，三星勞資談判破局癥結，在於人工智慧（ＡＩ）記憶體熱潮帶來的獲利，究竟該在三星裝置解決方案（ＤＳ）部門內部如何分配。這個部門涵蓋記憶體事業、晶圓代工業務以及邏輯晶片設計部門。其中，記憶體事業是獲利主力，但晶圓代工與晶片設計部門為虧損單位，特別獎金分配比率成為爭議焦點。

三星拒絕簽署工會已接受的政府調解方案，理由是相關要求將使虧損單位獲得過度獎勵，違背公司「獎酬反映績效」的原則。支持擴大共享獎金的員工認為，三星是「整合型晶片製造商」，不該在發獎金時把先進晶片的研發切割成各自獨立的事業部門。

工會要求發放固定績效獎金，金額相當於半導體部門營業利益的百分之十五，並要求取消發放上限。資方則提出，維持現行的「超額利潤獎勵制度」，允許績效獎金總額以營業利益的百分之十作為計算基礎。

李在明說，「就企業獲利要求分配，本來是投資人的事。但是，連可說是全體國民共同持分的稅金都還沒有扣除之前，就要把一定比率營業利益制度化分配，無論如何，我個人無法理解」。

這番話被解讀為是在暗示，若工會逕行決定罷工，政府可能援引甚少動用的緊急仲裁權，阻止罷工。根據南韓法律，若勞資爭議被認定為可能傷害國家經濟或嚴重擾亂一般人民的日常生活，勞動部長能發布緊急仲裁命令，要求罷工立即暫停卅天，強迫勞資雙方再度協商，若協商又破局，就必須接受國家勞資關係委員會提出的妥協計畫。

罷工 三星 南韓

延伸閱讀

新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

勞資重上談判桌 三星電子罷工癥結點在哪？說到底是這個

最後關頭逆轉！三星電子工會宣布暫緩罷工 暫時性協議交付表決

三星罷工暫時延後 韓勞動部長：雙方沒有放棄對話

相關新聞

COMPUTEX 前搶先看！ 鴻海展示全新NVIDIA VR關鍵模組

2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）即將在6月2日到6月5日舉行，全球AI伺服器龍頭鴻海（2317）將攜手集團鴻佰科技展示輝達（NVIDIA）最新平台 Vera Rubin NVL72 關鍵模組——Compute Tray，採用全無線纜（Cable-Free）與液冷架構設計，展現鴻海集團於AI基礎設施與高效能運算領域的技術實力！

神盾旗下IP廠乾瞻27日登錄興櫃 IP已獲得CSP廠採用

神盾（6462）旗下矽智財（IP）廠乾瞻科技預計將於5月27日登錄興櫃。據了解，該公司的IP於去年底已獲得雲端服務供應商（CSP）採用，今年會有相關授權金收入挹注。對於今年營運前景，乾瞻營運長徐達勇表達滿樂觀，其產品在製程節點方面布局具完整性，預計今年底將會有2奈米製程的UCIe IP。

政府斡旋 三星大罷工最後關頭喊停

三星電子工會昨天宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定今天起進行為期十八天的大罷工，在最後一刻喊停，對南韓經濟和記憶體等產業的衝擊也暫時化解。

恩智浦攜手英業達深耕車用布局 共同推動電動車區域控制架構發展

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）與全球高效能運算與汽車電子領航者英業達（2356）宣布合作邁入全新里程碑。雙方將延續自2024年以來的默契，將合作範疇從超寬頻（UWB）技術跨足至「區域控制架構（Zonal Control Architecture）」，共同驅動電動車市場的下一波技術變革。

融程攜手韓華造船廠衝船舶電腦第一大 無人機出貨看好10倍成長空間

融程電（3416）在全球航海 IT 設備幾乎已是龍頭，倉儲物流設備穩居全球前三大，同時是台灣最大無人機地面控制站（GCS）供應商。董事長呂谷清指出，今年擴大智慧物聯網應用，將增資取得PDA公司創捷前瞻50%股權，與半導體設備上市公司合作，搶吃晶圓代工廠IoT智慧化商機，今年逐季成長可期。

鴻華先進台灣、紐澳與歐盟三路並進 今年電動車出貨量看旺

鴻海（2317）集團旗下鴻華先進（2258）20日推出全新Cavira電動休旅車，目標單月銷售千台，該公司除了在台灣市場展現雄心；在海外市場方面，紐澳市場下半年按規劃時程出貨，歐盟市場則規劃透過波蘭出貨，由於波蘭政府合作意願相當高，鴻華三路並進，未來業績展望看好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。