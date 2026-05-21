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大咖競推AI眼鏡 台鏈利多

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著Google發表新款AI眼鏡，加上Meta也即將在日本發售新品，加大亞洲市場力度，AI眼鏡產業正迎來前所未有的盛況，法人看好，台積電（2330）、全新、英濟、玉晶光、揚明光、今國光等AI眼鏡供應鏈有望受惠深，迎接新一波AI浪潮商機。

業界人士指出，隨著Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭陸續爭相推出新品，加上後進者蘋果也準備加入，全球AI眼鏡市場需求與商機正快速擴張中，有望成為繼智慧手機後，下一個引爆科技革命的兆元產業。

據了解，AI眼鏡硬體部分在台廠供應鏈助力下，供應鏈已開始規模化，加上關鍵材料突破，透過規模效應，已可有效壓低高階光學材料與零組件的成本，進而讓終端價格得以下降。

台積電為AI眼鏡核心晶片的主要代工廠，因此受惠最深。現階段市面上多數AI眼鏡均採用高通的解決方案，而台積電為其生產晶片，日前更在技術論壇上首度公開看好AI眼鏡產業發展。

磊晶廠全新目前已成功切入AI眼鏡供應鏈，並且成為美系大客戶的主力供應商，今年起因應AI資料中心與AI眼鏡需求增溫，將積極啟動擴產計畫，資本支出將從去年1億多元擴大至7億元，增幅逾三倍。

其他光學零組件方面，玉晶光、揚明光主要提供光學模組與鏡頭，而英濟則具備機光電整合與微投影技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。

玉晶光 Meta Google

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