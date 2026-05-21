三星電子罷工隱憂 台廠穩料源 找第二供應商

全球記憶體龍頭三星電子罷工隱憂成變數，外界預期，由於記憶體市場面臨供給缺口壓力，積極尋求第二供應商以鞏固料源，台廠中，南亞科（2408）、華邦具備產能與現貨優勢，受惠最大。

業界認為，三星近年已將大量資源優先投入HBM與高階AI記憶體，傳統DDR4與部分消費型NAND產能本就持續縮減，市場供給彈性有限，如今又碰上罷工變數，將使市場更加擔憂三星後續對DDR4、DDR5及NAND的供貨穩定性，尤其DDR4近期需求原本已重新升溫，在供給縮減與市場追價雙重效應下，價格漲勢有機會進一步擴大。

威剛董事長陳立白昨（20）日指出，三星是全球DRAM與NAND龍頭，雖然以全年供給占比來看，實際影響未必立即擴大，但對市場心理層面的衝擊非常明顯，恐再度推升價格走勢，因應三星罷工變數，威剛全力擴大儲備庫存，陳立白更透露自己昨天下午親自飛到海外談新貨源。

隨著三星罷工不確定性，DDR4、DDR5更為奇貨可居，讓業界「有產能者為王」的態勢更為確立。台廠當中，南亞科擁有相對完整的DRAM產能布局；華邦則因利基型DRAM與NOR Flash布局完整，在供給緊張與價格上漲環境下，同樣具備明顯優勢。

陳立白補充，現階段威剛與三星等原廠該簽的合約大多已簽妥，相對不擔心拿不到貨，惟市場狀況仍持續變化，現在大家搶料還是搶得凶，和原廠簽長約，能簽三年就不會只簽兩年，能簽兩年就不會只簽一年。主因是原廠對產能配置也轉趨保守，帶動模組廠與通路商積極提高庫存水位，以掌握後續漲價與出貨機會。

陳立白說明，現階段三大DRAM原廠今年產出大致已銷售完畢，與客戶端現在談的已是明年甚至未來三年至五年的長約需求，反映客戶對中長期供給仍有高度憂慮，他也直說，至今未看到原廠有太大新增產能動作，因此2026年至2027年供給偏緊態勢「原則上不會改變」，2027年甚至仍可能出現缺貨。

陳立白認為，雖然中國大陸廠商擴產速度快，但在全球供應占比仍有限，即使新增產能開出，短期對全球市場影響仍相對有限。