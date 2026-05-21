輝達綁樁AI 砸900億美元 16個月來投資超過145家企業

數據顯示，輝達（NVIDIA）過去16個月來，已砸下創紀錄的約900億美元，投資超過145家人工智慧（AI）企業，鞏固輝達AI生態系。對仰賴輝達晶片的AI業者來說，輝達執行長黃仁勳也成為大金主。

英國金融時報（FT）報導，企業揭露資訊與PitchBook數據顯示，輝達在止於1月25日的過去一年間，已承諾約470億美元的投資與合夥協議，在之後四個月，又加碼承諾430億美元。

這些支出遍及超過145家公司，從AI模型開發者、雲端供應商、一直到基礎設施供應商，消耗輝達去年度40%的營運現金流，遠高於Google母公司Alphabet的6%。

黃仁勳曾形容，支持AI企業是輝達的要務之一。但這些交易也提高輝達面臨的財務與監管風險。輝達在年報中揭露，美國、歐盟及英國等國都已提出索取「資訊的廣泛要求」，希望了解該公司和「開發基礎模型的企業之間的投資、合夥及其他協議」，另外還有和客戶、供應商及合作夥伴之間的協議。

這些安排讓輝達同時身兼客戶、供應商及潛在股東。律師表示，輝達的技術合作協議常伴隨著融資，輝達的「科技團隊將和常引介商業開發人士的公司協商」，「同時進行兩場個別對話」。

知情人士透露，雖然輝達內部成立了創投部門「NVentures」，但這些協議多數都由商業開發團隊主導，以投資結合更廣泛的商業合作。知情人士說，輝達常鼓勵接受投資的企業，使用輝達的開源碼AI模型「Nemotron」。

一名創投家指出，企業「創辦人們正開始了解到，如果你在輝達生態系打造產品，就能從黃仁勳身上籌到錢」。

Harding Loevner投資組合經理人蘇菈娜說，輝達以資金支持供應商的擴產計畫，同時在產能緊俏的環境下，強化自身在供應鏈內部的籌碼。輝達則表示，其策略「藉由創大AI生態系，加速並多元化創新」，同時運用資本、基礎設施及技術合作，「加速開發者和客戶的創新速度」，「我們的投資未以獨家為條件」，AI是「高度競爭的全球市場」，客戶是因輝達的產品效能而選擇輝達。