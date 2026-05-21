集邦：2026年 AI 伺服器出貨看增28% 牽動鴻海、廣達等建廠布局

研調機構集邦科技（TrendForce）最新產業研究，北美五大雲端服務供應商（CSP）為擴大AI訓練和推論應用部署，五大CSP廠總AI訓練算力年增逾56％、總AI推論算力年成長高達122％左右，並預估今年AI伺服器出貨將年成長28％以上。

北美五大雲端服務廠（CSP）採購AI伺服器需求持續增強，牽動鴻海（2317）、廣達、緯創等ODM廠後續建廠布局。業界推估，放眼未來三年，美國市場將成為台灣ODM廠擴增產能的主要地區，全力進攻L10／L11系統整合AI伺服器商機。

集邦科技預估，2026年AI伺服器出貨將仍以高階AI訓練機種為主力，占比約55％。然中長期內將改由AI推論機種主導，主因是CSP將積極推展AI應用以加速實現AI雲端服務商用化，同時，輝達也將拓展更多AI推論方案或使用情境，包括推動今年主力AI伺服器方案GB／VR系統除AI訓練用途外，強調該方案可支援AI推論相關工作負載。

據集邦科技估計，Google、亞馬遜、微軟、Meta、甲骨文等五大CSP廠，合計2026年資本支出將逾7,700億美元、年增近87％。分析北美五大CSP購置NVIDIA GB／VR系列獲得的運算能力，針對AI訓練部分，若以FP16/BF16為估算基礎，2025年五大業者的總算力達逾9 ExaFLOPS，2026年估將成長56％以上。

針對AI推論，若以FP4/NVFP4運算效能為估算基礎，2025年五大CSP的總算力逾37 ExaFLOPS，預計2026年將大幅成長近122％，顯著高於AI訓練，反映出NVIDIA此次軟硬體系統調校特別著重AI推論效能，並落實在新一代的GB300、VR200整櫃式方案中。