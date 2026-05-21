Google新智慧眼鏡秋季上市 攜手頂尖大廠開發

Google在I/O開發者大會宣布，與三星電子、眼鏡品牌Gentle Monster和Warby Parker合作，推出音訊智慧眼鏡，使用者可透過語音指令，與Google的人工智慧（AI）助理Gemini互動，這些眼鏡可與Android與iOS裝置相容，預定秋季上市。

智慧眼鏡透過深度結合Gemini AI助理，使用者透過相機利用Gemini「看見」眼前的世界並用語音進行互動，例如拍攝照片並即時進行AI編輯、辨識物體，市場評估售價可能落在379美元至499美元之間。

Google表示，語音眼鏡產品預計下半年推出，其他款式今年稍晚和Gentle Monster和Warby Parker完整系列正式發售。

Google強調，新款智慧眼鏡徹底解放雙手，能透過眼鏡裝置接聽電話、傳送簡訊、播放音樂，甚至摘要錯過的訊息。並且可以透過簡單的指令，即時拍下高畫質的照片與影片，利用Nano Banana移除背景雜物，或是發揮創意改造圖片，以及提供即時的語音翻譯。

負責Android XR產品與平台的主管伊札迪（Shahram Izadi）表示，不同於傳統顯示型眼鏡，Google 智慧眼鏡可將資訊私密傳達至使用者耳中，用於聆聽音樂、拍照、通話以及操作手機應用程式等多元場景，保持雙手靈活操作，他以個人下廚經驗說明Gemini如何適時提供建議，助力於創新嘗試。

Google的國際知名合作夥伴，包括Gentle Monster、Warby Parker等頂尖眼鏡設計公司，以及三星等領先電子業者共同參與設計開發。未來產品將可同時支援Android與iOS系統，外觀設計亦獲高度肯定。

Google公告在語音眼鏡上推出的實用功能，包括「視覺即時問答」，可隨時向Gemini詢問眼前跟周遭環境的任何事物；直覺指路導航，使眼鏡裝置能辨識用戶所在的位置跟面向的方向，提供自然、清晰的即時路線導航。依照喜好，Gemini可為用戶新增停靠點或尋找附近的餐廳。