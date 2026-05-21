Google版「小龍蝦」亮相 鴻海、廣達等台鏈接單看俏

Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布AI代理新紀元來了，並亮相Google版小龍蝦「Gemini Spark」。這是首個以個人使用為主的AI代理技術，在Google雲端虛擬機運作，即便關機，也可24小時工作，將帶動AI算力需求持續衝高。法人看好，切入Google供應鏈的鴻海（2317）、廣達、英業達等ODM廠，後續接單看俏。

Google IO 2026於19日登場，先前市場盛傳的Google版小龍蝦「Gemini Spark」正式亮相，且該AI模型主要針對個人使用者設計的AI智慧代理人，以Gemini 3.5模型的基礎，加上Google Antigravity的agentic harness打造。用戶透過Gemini程式就能進行「跨App自動執行任務」的全天候AI代理。

Google Gemini最新進度

Google本周已開始向部分測試人員推出Gemini Spark，下周即將對美國Google AI Ultra 訂閱用戶開放Beta測試版。

Google也公布Gemini模型兩大發展路線，全新模型Gemini Omni可輸入／輸出多模態內容；核心的Gemini 3.5系列兼具速度和反應能力。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）介紹全新模型Gemini Omni，使用者將能以多模態輸入，包括文字同步混合圖片、影片、聲音，輸出也可為文件或新影片，或直接修改影片的內容。Google預計不久後推出Gemini Omni Flash版本，後續推向企業與開發者。

Google也公布最新一代Google Gemini 3.5，是第一個具備「前沿智慧」與「行動力」的模型，運算速度更快，產出量是同期模型的四倍，意味成本較低，也能處理更複雜的工作流程。Google指出，這款模型改變Google 內部的開發方式，以3.5 Flash 搭配AI代理開發平台Antigravity結合使用，大幅加快內部開發速度。3.5 Flash即日起開放使用，下個月將推出3.5 Pro版本。