聽新聞
0:00 / 0:00

三星罷工 最後一刻喊停 經濟、晶片等衝擊暫解

經濟日報／ 編譯陳律安陳苓／綜合外電
三星電子工會20日宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。 法新社
三星電子工會20日宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。 法新社

三星電子工會20日宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定21日起進行18日的大罷工，在最後一刻喊停，對經濟和晶片等產業的衝擊也暫時化解。

韓聯社報導，在南韓僱傭勞動部長金榮訓親自出馬斡旋並參與談判下，三星勞資雙方20日下午再次磋商分紅問題，談判約六小時後決定暫停罷工，工會並宣布，與資方談定的暫時性協議，將交由成員表決，投票時間為當地22日下午2點起到27日早上10點。

三星股價走勢
三星股價走勢

約4.8萬名三星員工原定21日起發動為期18天的大罷工，促使僱傭勞動部長金榮訓親自介入斡旋，讓勞資雙方重返談判桌。就連南韓總統李在明也批評三星工會的要求，暗示若工會真的發動罷工，政府可能援引緊急仲裁措施，予以阻止。

三星勞資雙方20日上午在國家勞資關係委員會的調停下，再度談判，工會雖接受政府調停的最終提案，但資方拒絕。僱傭勞動部長金榮訓當日下午介入斡旋，要求勞資雙方重返談判桌，並且親自主持，再做最後努力。

韓媒報導，三星勞資談判破局的癥結點為裝置解決方案（DS）部門內部的獲利分配比率。工會主張，在年度營業利益撥出15%的獎金池裡，整體DS部門應共享70%，其餘30%依各事業的績效分配，並正式納入合約，資方則讓步至DS部門共享約60%，各部門分配約40%，以符合「獎酬反映績效」原則。

李在明20日在內閣會議表示，工會透過自身權益爭取利益可以理解，但勞工行動也應該要有「適當限度」，因為投資人和股東也都會獲得特定比率的稅後營業利益，工會卻要求制度化的固定比率稅前營業利益，「這是我比較難以理解的」。

業界人士估計，此次罷工每日可能造成約1兆韓元損失；若罷工持續18天，總損失甚至可能高達100兆韓元（660億美元）。

這番話被解讀為是在暗示，若工會逕行決定罷工，政府可能援引甚少動用的緊急仲裁權，阻止罷工。

三星電子股價20日也上沖下洗，在工會宣布罷工後，一度重挫3.7%，但在金榮訓介入與李在明發表談話後強勢反彈，收盤上漲2.4%。

罷工 三星 南韓

延伸閱讀

最後關頭逆轉！三星電子工會宣布暫緩罷工 暫時性協議交付表決

新聞分析／三星大罷工癥結：AI獲利暴增 獎金怎麼分

南韓三星電子勞資協商再度展開 勞動部長親自參與斡旋

三星電子近4.8萬名員工明起發動大罷工 韓股、三星股價應聲重挫

相關新聞

三星罷工 最後一刻喊停 經濟、晶片等衝擊暫解

三星電子工會20日宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定21日起進行18日的大罷工，在最後一刻喊停，對經濟和晶片等產業的衝擊也暫時化解。

集邦：2026年 AI 伺服器出貨看增28% 牽動鴻海、廣達等建廠布局

研調機構集邦科技（TrendForce）最新產業研究，北美五大雲端服務供應商（CSP）為擴大AI訓練和推論應用部署，五大CSP廠總AI訓練算力年增逾56％、總AI推論算力年成長高達122％左右，並預估今年AI伺服器出貨將年成長28％以上。

遠傳低軌衛星服務 2027年落地

遠傳電信昨（20）日舉行股東會，副董事長徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼蟬聯「電信成長王」，每股純益3.81元，每股配發3.81元現金股利。

面板雙虎 第2季有壓

集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布5月下旬面板報價，監視器面板需求小幅成長，推升報價小漲；其餘電視及NB用面板價格均持平。面板需求趨緩，將不利於雙虎友達及群創本季營運表現。

Google版「小龍蝦」亮相 鴻海、廣達等台鏈接單看俏

Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布AI代理新紀元來了，並亮相Google版小龍蝦「Gemini Spark」。這是首個以個人使用為主的AI代理技術，在Google雲端虛擬機運作，即便關機，也可24小時工作，將帶動AI算力需求持續衝高。法人看好，切入Google供應鏈的鴻海、廣達、英業達等ODM廠，後續接單看俏。

Google新智慧眼鏡秋季上市 攜手頂尖大廠開發

Google在I/O開發者大會宣布，與三星電子、眼鏡品牌Gentle Monster和Warby Parker合作，推出音訊智慧眼鏡，使用者可透過語音指令，與Google的人工智慧（AI）助理Gemini互動，這些眼鏡可與Android與iOS裝置相容，預定秋季上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。