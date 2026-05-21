三星罷工 最後一刻喊停 經濟、晶片等衝擊暫解

三星電子工會20日宣布，決定暫緩大罷工，要將勞資雙方達成的暫時性協議，交付工會成員表決。原定21日起進行18日的大罷工，在最後一刻喊停，對經濟和晶片等產業的衝擊也暫時化解。

韓聯社報導，在南韓僱傭勞動部長金榮訓親自出馬斡旋並參與談判下，三星勞資雙方20日下午再次磋商分紅問題，談判約六小時後決定暫停罷工，工會並宣布，與資方談定的暫時性協議，將交由成員表決，投票時間為當地22日下午2點起到27日早上10點。

三星股價走勢

約4.8萬名三星員工原定21日起發動為期18天的大罷工，促使僱傭勞動部長金榮訓親自介入斡旋，讓勞資雙方重返談判桌。就連南韓總統李在明也批評三星工會的要求，暗示若工會真的發動罷工，政府可能援引緊急仲裁措施，予以阻止。

三星勞資雙方20日上午在國家勞資關係委員會的調停下，再度談判，工會雖接受政府調停的最終提案，但資方拒絕。僱傭勞動部長金榮訓當日下午介入斡旋，要求勞資雙方重返談判桌，並且親自主持，再做最後努力。

韓媒報導，三星勞資談判破局的癥結點為裝置解決方案（DS）部門內部的獲利分配比率。工會主張，在年度營業利益撥出15%的獎金池裡，整體DS部門應共享70%，其餘30%依各事業的績效分配，並正式納入合約，資方則讓步至DS部門共享約60%，各部門分配約40%，以符合「獎酬反映績效」原則。

李在明20日在內閣會議表示，工會透過自身權益爭取利益可以理解，但勞工行動也應該要有「適當限度」，因為投資人和股東也都會獲得特定比率的稅後營業利益，工會卻要求制度化的固定比率稅前營業利益，「這是我比較難以理解的」。

業界人士估計，此次罷工每日可能造成約1兆韓元損失；若罷工持續18天，總損失甚至可能高達100兆韓元（660億美元）。

這番話被解讀為是在暗示，若工會逕行決定罷工，政府可能援引甚少動用的緊急仲裁權，阻止罷工。

三星電子股價20日也上沖下洗，在工會宣布罷工後，一度重挫3.7%，但在金榮訓介入與李在明發表談話後強勢反彈，收盤上漲2.4%。