遠傳低軌衛星服務 2027年落地

遠傳電信（4904）昨（20）日舉行股東會，副董事長徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼蟬聯「電信成長王」，每股純益3.81元，每股配發3.81元現金股利。

遠傳總經理井琪則回覆外界關注Amazon Leo登台時程，井琪指出，陸續向數發部、NCC提出申請，要過六關，需九至12個月時間，正式商轉則視審查進度而定。

遠傳董事長徐旭東不克出席，由徐旭平主持遠傳股東會，會中通過去年營運報告及每股配發3.81元現金股利，盈餘分配率百分百，且創歷史新高。

徐旭平表示，媒體喜歡比較電信三雄，但如果以成長率來看，不管是營收、EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）及稅後純益成長率都優於其他兩家，「我們是NO.1」。

媒體最關注遠傳拿下Amazon Leo台灣經銷後續計劃。遠傳總經理井琪表示，低軌衛星可望補強暨有行動、固網基礎建設，提升整體網路韌性，尤其在極端氣候及天災等狀況已經驗證衛星重要性，而企業關鍵營運也需要衛星備援，與其他電信同業合作部分，持開放態度，產業應朝共創多贏方向發展。

至於服務落地台灣時間點，井琪指出，Amazon Leo持續發射衛星，遠傳也已向數發部提出頻率指配申請，還有NCC和刑事警察局及調查局等申請程序，共六關，預估需費時九至12個月，正式商轉的時間點仍需視審查進度而定。

遠傳於遠亞合併後訂下「一年拓基、兩年有成、三年起飛」的策略目標，2025年總營收與合併EBITDA、每股純益歷史新高，現在更要迎向2026成長起飛年。