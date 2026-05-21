聽新聞
0:00 / 0:00
遠傳低軌衛星服務 2027年落地
遠傳電信（4904）昨（20）日舉行股東會，副董事長徐旭平表示，遠傳去年營運亮眼蟬聯「電信成長王」，每股純益3.81元，每股配發3.81元現金股利。
遠傳總經理井琪則回覆外界關注Amazon Leo登台時程，井琪指出，陸續向數發部、NCC提出申請，要過六關，需九至12個月時間，正式商轉則視審查進度而定。
遠傳董事長徐旭東不克出席，由徐旭平主持遠傳股東會，會中通過去年營運報告及每股配發3.81元現金股利，盈餘分配率百分百，且創歷史新高。
徐旭平表示，媒體喜歡比較電信三雄，但如果以成長率來看，不管是營收、EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）及稅後純益成長率都優於其他兩家，「我們是NO.1」。
媒體最關注遠傳拿下Amazon Leo台灣經銷後續計劃。遠傳總經理井琪表示，低軌衛星可望補強暨有行動、固網基礎建設，提升整體網路韌性，尤其在極端氣候及天災等狀況已經驗證衛星重要性，而企業關鍵營運也需要衛星備援，與其他電信同業合作部分，持開放態度，產業應朝共創多贏方向發展。
至於服務落地台灣時間點，井琪指出，Amazon Leo持續發射衛星，遠傳也已向數發部提出頻率指配申請，還有NCC和刑事警察局及調查局等申請程序，共六關，預估需費時九至12個月，正式商轉的時間點仍需視審查進度而定。
遠傳於遠亞合併後訂下「一年拓基、兩年有成、三年起飛」的策略目標，2025年總營收與合併EBITDA、每股純益歷史新高，現在更要迎向2026成長起飛年。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 懶人包／全新影片生成模型、個人AI代理！Gemini 5大更新一次看
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。