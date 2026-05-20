恩智浦攜手英業達深耕車用布局 共同推動電動車區域控制架構發展

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）與全球高效能運算與汽車電子領航者英業達（2356）宣布合作邁入全新里程碑。雙方將延續自2024年以來的默契，將合作範疇從超寬頻（UWB）技術跨足至「區域控制架構（Zonal Control Architecture）」，共同驅動電動車市場的下一波技術變革。

自2024年啟動合作至今，英業達與恩智浦在車輛資訊安全與空間感知領域已取得顯著成效。隨著汽車產業進入「軟體定義汽車（Software-Defined Vehicle；SDV）」時代，雙方決定將合作重心轉向車輛架構的核心：區域控制系統。

2026年3月，雙方已成功完成以恩智浦CoreRide Z248區域參考系統為核心的聯合實驗室專案。該平台不僅支援48 V電力分配與智慧資料傳輸，更能大幅精簡車輛內部的線束複雜度，協助整車廠有效縮短產品開發週期，加速新車上市時程。

接續3月的專案成果，英業達將於2026年5月主辦「Joint Lab 2.0」展示活動，並以最新S32K5微控制器（MCU）家族作為展示亮點。S32K5是Z248區域系統的心臟，具備800 MHz的強大運算能力，並透過硬體隔離技術，能將多種不同的車載應用安全地整合於單一控制單元中。

此外，該系列晶片整合了乙太網路交換器與CAN加速器，可顯著降低車載網路的通訊延遲。S32K5更採用先進的嵌入式MRAM技術，專為滿足現代電動車高速且頻繁的遠端更新（over-the-air；OTA）需求而量身打造，並內建專用神經處理單元（Neural Processing Unit；NPU）以加速邊緣AI運算任務。作為關鍵的硬體設計與聯合設計製造（JDM）合作夥伴，英業達憑藉深厚的工程專業實力，致力於將恩智浦領先的半導體技術，轉化為可即刻投入量產的區域控制解決方案。

恩智浦半導體SDV與CoreRide平台事業群總經理Julien Battiston表示：「隨著汽車產業加速轉向軟體定義架構，區域系統的重要性與日俱增，因此透過強大的生態系協作來降低複雜度並簡化開發流程，已成為不可或缺的關鍵。藉由與英業達的合作，並結合恩智浦CoreRide Z248區域參考系統，我們正協助車廠在具備擴展性且可即刻投產的基礎上，加速轉向48 V區域架構。此參考系統以S32K5系列為核心，能為次世代電動車提供優異的功能安全、頂尖的即時效能、能源效率，以及長期的軟體升級能力。」

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進則指出：「我們與恩智浦的合作已從技術創新升級為架構定義者。透過Joint Lab 2.0，英業達展示了如何將S32K5整合至區域架構中，協助客戶打造出更安全、高效且具備靈活擴展性的軟體定義車輛。」

即將舉行的Joint Lab 2.0活動，將深入展示S32K5系列在即時反應與ASIL D功能安全等級方面的優異表現。英業達與恩智浦的深度結合，將確保汽車產業在轉型48 V區域架構的過程中，能以最低的風險達成最優化的效能與成本表現。