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面板雙虎 第2季有壓

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布5月下旬面板報價，監視器面板需求小幅成長，推升報價小漲；其餘電視及NB用面板價格均持平。面板需求趨緩，將不利於雙虎友達（2409）及群創本季營運表現。

TrendForce研究副總范博毓表示，部分電視品牌客戶5月開始修正訂單需求，主要品牌客戶第2季的整體採購量預計微幅季減1.5%。雖然記憶體成本高昂，品牌客戶仍盡力在供應鏈各個環節中分散成本壓力，並調整產品組合，讓衝擊降到最小，同時穩定其採購動能。在需求稍稍放緩下，面板廠也以調控產能，按需生產的策略來應對，藉此來維持面板價格的穩定。目前觀察5月的電視面板價格走勢，預估32吋至75吋全尺寸面板價格持平。

電視面板 群創

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