面板雙虎 第2季有壓

Google執行長皮查（Sundar Pichai）宣布AI代理新紀元來了，並亮相Google版小龍蝦「Gemini Spark」。這是首個以個人使用為主的AI代理技術，在Google雲端虛擬機運作，即便關機，也可24小時工作，將帶動AI算力需求持續衝高。法人看好，切入Google供應鏈的鴻海、廣達、英業達等ODM廠，後續接單看俏。

2026-05-21 01:20