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代理AI熱 研調估AI與通用伺服器出貨年增19%、68%

中央社／ 台北20日電

代理式AI（AI Agent）的企業級需求暴增，將推升2026年全球伺服器出貨動能。研調機構DIGITIMES預估，今年AI伺服器與通用型伺服器出貨量，分別呈現19%與68%的年成長；其中輝達（NVIDIA）與Google在算力供應上的競爭將是市場焦點。

DIGITIMES指出，Gemini、Claude等大型語言模型採用需求大增，張量處理器（TPU）伺服器大幅受惠；然而伺服器市場也將面臨更嚴峻的供應鏈瓶頸箝制。

另一方面，AI資料中心需求擴增帶動用電量快速攀升，使得能透過現場發電、減少對外部電力依賴的表後（Behind-The-Meter,BTM）電力解方成為關注焦點。其中，具備快速部署優勢的固態氧化物燃料電池（SOFC）將成為緩解短期能源問題的關鍵。

DIGITIMES預期，2030年固態氧化物燃料電池部署將從千瓩（MW）級跨越至百萬瓩（GW）級，全球市場規模將突破百億美元，吸引Bloom Energy、斗山燃料電池與台達電等大廠積極投入布局。

DIGITIMES說明，AI產品加速推出，多元終端裝置迎來商機，尤其代理式AI興起，全面推動全球AI裝置的需求，包括汽車、機器人、筆電、AI眼鏡等裝置將迎來技術變革與挑戰。

DIGITIMES預估，2026年AI眼鏡受惠於Meta與中系品牌積極拓展海外市場，市場成長率將高達105%，且2025至2030年間的年複合成長率（CAGR）將達58%；筆電方面，儘管2026年整體筆電市場恐面臨下滑趨勢，但AI筆電的滲透率可望優於預期，達到60%以上。

隨著中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與神經網路處理器（NPU）的協同運算能力提升，加上開源模型的發展，將推動更多AI功能從雲端轉向終端裝置，進一步拉抬未來的出貨動能。

關於機器人產業，在Physical AI（物理人工智慧）的催化下，人形機器人已成市場顯學。DIGITIMES指出，2026年全球量產的人形機器人將達3.8萬台，其中，因宇樹、優必選等中系業者率先邁入萬台級量產，中系品牌占比將高達93%。隨著Tesla、波士頓動力等業者逐步跟進萬台規模，預估2030年全球產量將達18.3萬台。

自駕技術同樣得益於Physical AI，正從傳統的輔助駕駛，邁向具備物理世界理解與決策能力的智慧化發展，伴隨端到端模型、世界模型與高算力自駕晶片成熟，將加速Tesla、Waymo Robotaxi與Aurora Robotruck等自駕應用的商業化進程，邁向規模化部署。

輝達

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