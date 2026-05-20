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融程攜手韓華造船廠衝船舶電腦第一大 無人機出貨看好10倍成長空間

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
融程電訊董事長呂谷清。記者王郁倫／攝影
融程電訊董事長呂谷清。記者王郁倫／攝影

融程電（3416）在全球航海 IT 設備幾乎已是龍頭，倉儲物流設備穩居全球前三大，同時是台灣最大無人機地面控制站（GCS）供應商。董事長呂谷清指出，今年擴大智慧物聯網應用，將增資取得PDA公司創捷前瞻50%股權，與半導體設備上市公司合作，搶吃晶圓代工廠IoT智慧化商機，今年逐季成長可期。

融程是航海 IT 設備龍頭，呂谷清表示，幾乎每條船上都有融程的電腦，在出貨量跟全球市占率上都居絕對領先地位，現在也更跟韓國最大造船廠韓華結盟對船舶電腦設備合作，配合當地喜歡講韓語文化，也在當地設立分公司聘僱韓國團隊，與當地製造商合作。

呂谷清表示，除了商用與一般船舶，融程電在高端的國防軍用船艦領域也有極大的斬獲，以印度為例，鎖定當地造船廠與海軍需求，他表示目前印度現有及規劃中的船艦電腦幾乎都被融程電包下，只不過，印度造船進度緩慢，計畫中的幾十艘船艦雖將全數採用融程電的電腦設備，但進度大約是一年建造幾艘。

而除此之外，融程也看到幾個新智慧物聯網商機，包括隨美國將低成本無人機的製造重心轉移至台灣，融程電在台灣也生產無人機內部抗干擾控制小板，每台無人機約需三片，每片控制器僅郵票大小，他表示這些控制板需要於需要處理馬達運轉及飛行過程中的強烈雜訊干擾，目前每月已有數千台的出貨量，因屬於消耗品，看好未來需求量達數萬至數十萬台潛力。

無人機業務最大市場為中東及土耳其，其中土耳其單年度營收貢獻就達1~2億元，融程與土耳其當地最大無人機大廠Baykar已有7~8年合作關係，而未來日韓將是接力市場，為此下半年融程也將前往日本設立製造產線。

融程也是地面控制站最大出貨台廠，他透露這是早期從強固型平板轉型的生意，一開始用平板為無人機及無人地面載具做高度客製化的控制設備，如今更配合客戶做大中小型控制站，出貨量從去年幾千台，今年將達1萬台，最大客戶為北約組織與美國。

半導體則是融程下一個布局重點。融程目前持有前華碩（2357）執行長沈振來創立的「創捷前瞻」約2成股權，目前該公司正計畫從商用PDA轉型為工業防爆PDA及工業物聯網閘道器業者，結合監控設備及雲端資料管理，協助半導體設備客戶做工廠化學或有毒氣體監控服務，今年底融程將增持創捷前瞻股權至50%以上，該公司第4季度有機會轉虧為盈。

無人機

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