鴻華先進台灣、紐澳與歐盟三路並進 今年電動車出貨量看旺

鴻海（2317）集團旗下鴻華先進（2258）20日推出全新Cavira電動休旅車，目標單月銷售千台，該公司除了在台灣市場展現雄心；在海外市場方面，紐澳市場下半年按規劃時程出貨，歐盟市場則規劃透過波蘭出貨，由於波蘭政府合作意願相當高，鴻華三路並進，未來業績展望看好。

鴻華先進繼今年推出Bria電動車後，昨天再推出全新Cavira電動休旅車，預計6月17日正式上市，這是鴻華品牌第二款電動車，不僅延續先前Bria的市場聲量，在產品定位上明確承接納智捷n7的後繼角色，意味著整個鴻海電動車生態系，正從Bria單一車款出發，走向完整產品線布局。

全新Cavira提供單馬達後驅（123.9萬元）、雙馬達四驅車型（138.9萬元），專攻五人座配置，不論單馬達、雙馬達，全車系都是配置長續航的大電池，最大續航力達578公里，現在訂車，享半年早鳥優惠免費充電。

鴻華先進董事長李秉彥表示，鴻華的電動車平台自推出以來，已獲得來自日本、歐洲和美國等多地合作夥伴的肯定，並在與中國大陸等強勢對手的比較中脫穎而出。期望台灣消費者能給予支持，讓台灣的電動車不僅在本地銷售，更能成功走向世界。

他說，新車款進行了大幅升級，包含22項業界唯一或領先的規格。儘管進行了多項升級與質感提升，但在滿配狀況下售價維持不變，實現了「加量不加價」，以回饋消費者。

在其他市場方面，他說，與三菱汽車在紐澳市場的合作計畫將照常進行，預計在第3季末至第4季初展開。至於波蘭市場，鴻華的合作對象ElectroMobility Poland（EMP），這是政府支持的國營事業，波蘭本身雖無自主品牌車廠，但擁有世界一流且成本極具競爭力的汽車供應鏈，規劃將透過在當地生產，可避開歐盟關稅與高昂運費，是鴻華與鴻海集團進入歐洲市場的重要一步。

鴻華先進總經理陳清亞表示，Cavira目標是希望在台灣每月有千台的銷售量，至於歐洲很多地方多是B級距的小車，因為受限於城市老舊街區、石板路與狹窄路幅，消費者偏好小型車，會根據歐洲的偏好與道路環境，來定位產品，但也不會因地形限制，而只推出單一級距車款。預期C級距與D級距車款將同時推進，分不同的階段上市，目的在同時覆蓋不同客群，避免因單一級距而錯失市場機會。