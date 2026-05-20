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COMPUTEX 前搶先看！ 鴻海展示全新NVIDIA VR關鍵模組
2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）即將在6月2日到6月5日舉行，全球AI伺服器龍頭鴻海（2317）將攜手集團鴻佰科技展示輝達（NVIDIA）最新平台 Vera Rubin NVL72 關鍵模組——Compute Tray，採用全無線纜（Cable-Free）與液冷架構設計，展現鴻海集團於AI基礎設施與高效能運算領域的技術實力！
想了解更多鴻海科技集團如何打造下一代 AI 運算應用？歡迎蒞臨 COMPUTEX 現場，一起近距離感受 AI 科技最新趨勢！COMPUTEX 2026（6/2–6/5）｜鴻海攤位 #M0120。
輝達19日已經宣布，首批Vera CPU在15日及18日陸續向Anthropic、OpenAI、SpaceXAI 和甲骨文等北美雲端大咖供貨，啟動這波Vera Rubin平台新AI伺服器商機，鴻海等代工廠將迎來新一波拉貨潮。
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