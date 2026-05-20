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神盾旗下IP廠乾瞻27日登錄興櫃 IP已獲得CSP廠採用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
神盾暨乾瞻董事長羅森洲。聯合報系資料照
神盾暨乾瞻董事長羅森洲。聯合報系資料照

神盾（6462）旗下矽智財（IP）廠乾瞻科技預計將於5月27日登錄興櫃。據了解，該公司的IP於去年底已獲得雲端服務供應商（CSP）採用，今年會有相關授權金收入挹注。對於今年營運前景，乾瞻營運長徐達勇表達滿樂觀，其產品在製程節點方面布局具完整性，預計今年底將會有2奈米製程的UCIe IP。

乾瞻去年營收為6億元，年增率達五成，徐達勇表示，今年應可持續見到成長動能。在神盾併購乾瞻後，產品線更為聚焦，主攻先進製程IP，且提供客製化方案。目前其兩大產品線包括去年第一大的業績項目UCIe IP，以及第二大的開放式NAND Flash介面（ONFI）相關IP，都對應到成長中的市場，很大一部分是與AI與雲端運用相關。

徐達勇指出，乾瞻UCIe IP在2024年的業績比重約25％，去年跳增到51％，而ONFI相關IP去年的業績比重約為30％。這兩大IP產品線的動能很強，UCIe IP所占比重可能越來越高，主要是跟著小晶片市場增長，可應用於AI加速器、運算晶粒、乙太網路交換器ASIC或CPO領域等；ONFI相關IP除了供應消費性應用，也切入耕耘企業級應用方案。

徐達勇提到，目前乾瞻主要客群是IC設計業者，同時也開發晶圓代工客戶，另外，有些CSP自行研發小晶片，同樣需要IP，也是積極爭取的客戶。該公司在新技術與應用上，會持續跟隨世界大廠的腳步。他也希望今年就可以見到UCIe IP在CPO領域的應用導入，「我們很樂觀也很努力，期盼在這一、兩季就會有答案」。

對於CSP合作案件，徐達勇認為，現階段只是開始，希望能好好支持客戶，在往後獲得更多合作機會。

神盾

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