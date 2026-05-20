曹興誠：川普稱台偷美半導體技術非事實 政院應澄清

美國總統川普多次表示台灣偷了美國的半導體技術，晶圓代工廠聯電前董事長曹興誠今天發文表示，川普所言絕非事實，行政院應該公開澄清。

曹興誠指出，川普日前訪問中國後，並接受媒體專訪時再度公開指責台灣偷竊了美國的半導體技術。台灣政府至今卻對此全無澄清。

他強調，台灣的半導體技術是向美國購買的。雙方於1976年3月5日，由工研院代表台灣與美國RCA簽署合約，合約為期10年。合約金額為350萬美元，分為兩部分，技術移轉費250萬美元，技術授權金100萬美元。

曹興誠說，川普一再指責台灣偷竊美國半導體技術，後果相當嚴重。除了外交上的不友善，川普也以此為藉口，逼迫台灣去美國設廠，以求拆除台灣的「矽盾」。台灣不宜再悶著頭挨罵，不敢辯駁。

曹興誠建議，行政院應該詳細說明台灣半導體技術的來源，憶及多年來台灣不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過，以正國際視聽。