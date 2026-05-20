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三星布局高階顯示器 推6K高刷電競螢幕、Thunderbolt 5創作者機種

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
三星推出32吋Odyssey G8（G80HS）為業界首款6K電競顯示器。業者提供
三星推出32吋Odyssey G8（G80HS）為業界首款6K電競顯示器。業者提供

看準高階遊戲與精細創作需求，三星電子（Samsung）今年將Odyssey電競系列全面導入5K與6K超高解析度技術，並搭載Dual Mode彈性切換設計；同時擴展ViewFinity專業顯示器產品線，首度引進Thunderbolt 4與Thunderbolt 5高規格傳輸，預計自5月下旬起陸續在台上市。

三星日前宣布推出2026年全新顯示器產品陣容，全面升級旗艦電競與專業創作市場布局。根據IDC最新數據，三星已連續七年穩居全球電競顯示器市場市占第一。

在電競產品線方面，32吋Odyssey G8（G80HS）為業界首款6K電競顯示器，具備原生165Hz更新率，透過Dual Mode雙模式可切換至3K 330Hz，在極致畫質與高速競技間切換；27吋Odyssey G8（G80HF）則具備5K解析度與最高180Hz更新率，同樣支援切換至QHD 360Hz的高速操作。兩款新機皆採用Fast IPS面板並支援HDR10+ Gaming技術。

此外，針對旗艦OLED市場，三星推出Odyssey OLED G80SH，採用4K QD-OLED顯示技術與240Hz更新率，並導入最新第四代QD-OLED Penta Tandem五層堆疊面板技術，發光效率較前代提升1.3倍、壽命延長2倍，峰值亮度達1300尼特。該機種亦支援DisplayPort 2.1（UHBR20）與USB-C 98W供電。

為擴大OLED普及率，三星同步推出價格更具親和力的Odyssey OLED G73SH，支援UHD 165Hz與FHD 330Hz雙模式切換，具備0.03毫秒反應時間。

在專業創作者顯示器部分，三星則推出ViewFinity S80HF與ViewFinity S85TH兩款機種。ViewFinity S80HF主打親民價位，採用27吋5K面板，配備USB-C 90W供電與便利連接埠。

ViewFinity S85TH則鎖定高階多工需求，採用40吋WUHD 21：9超寬螢幕設計，並領先業界搭載Thunderbolt 5高速傳輸，傳輸速率最高達80Gbps、充電功率達140W，同時支援144Hz更新率，全面搶攻自媒體、設計師與影音剪輯市場。

三星 電競 顯示器

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