恩智浦攜英業達攻車用區域控制 48V架構助陣電動車升級

恩智浦半導體（NXP）與英業達（2356）宣布車用合作進入新階段，雙方將延續2024年以來在超寬頻（UWB）技術的合作基礎，進一步跨入區域控制架構（Zonal Control Architecture），共同推動電動車與軟體定義汽車（SDV）發展。

雙方表示，隨汽車產業加速邁向軟體定義車輛，車內電子電氣架構也從傳統分散式設計，逐步轉向區域控制系統。恩智浦與英業達已於今年3月完成以恩智浦CoreRide Z248區域參考系統為核心的聯合實驗室專案，該平台支援48V電力分配與智慧資料傳輸，可降低車內線束複雜度，並協助車廠縮短開發時程、加快新車上市。

接續前期成果，英業達將於5月主辦「Joint Lab 2.0」展示活動，並以恩智浦最新S32K5微控制器（MCU）家族作為重點。S32K5是Z248區域系統核心，具備800 MHz運算能力，並可透過硬體隔離技術，將多種車載應用安全整合於單一控制單元；同時整合乙太網路交換器與CAN加速器，可降低車載網路通訊延遲。

恩智浦指出，S32K5並採用嵌入式磁阻式記憶體（MRAM）技術，因應電動車高速且頻繁的遠端更新（OTA）需求，並內建神經處理單元（NPU），可加速邊緣AI運算任務。英業達則扮演硬體設計與聯合設計製造（JDM）合作夥伴，協助將恩智浦半導體平台轉化為可量產的區域控制解決方案。

恩智浦半導體SDV與CoreRide平台事業群總經理Julien Battiston表示，隨汽車產業加速轉向軟體定義架構，區域系統重要性日增，透過強大生態系協作降低複雜度、簡化開發流程，已成為關鍵。藉由與英業達合作，並結合CoreRide Z248區域參考系統，恩智浦正協助車廠在可擴展且可即刻投產的基礎上，加速轉向48V區域架構。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，英業達與恩智浦的合作已從技術創新升級為架構定義者；透過Joint Lab 2.0，英業達展示如何將S32K5整合至區域架構中，協助客戶打造更安全、高效且具備彈性擴展能力的軟體定義車輛。

雙方指出，Joint Lab 2.0將進一步展示S32K5在即時反應與ASIL D功能安全等級上的表現。隨電動車導入48V區域架構成為趨勢，恩智浦與英業達將持續深化合作，協助車廠在降低導入風險的同時，兼顧效能、成本與長期軟體升級需求。