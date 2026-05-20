接軌 CMMC 國際資安新制 資策會助臺廠搶占美國國防供應鏈關鍵席位
隨著美國國防部正式將CMMC（網路安全成熟度模型認證）納入國防採購要求，全球供應鏈正快速進入「無資安合規、即失去市場」的新階段。面對國際規則重塑，資策會在數位發展部數位產業署指導下，率先協助臺灣半導體、航太、無人機、電子製造、工業電腦及能源等關鍵產業，加速建立符合美方要求之資安治理能力，協助臺廠搶進美國國防供應鏈新商機。
資策會資安科技研究所（資安所）近期於臺北及臺中舉辦「CMMC 合規資源說明會」，吸引近百家高敏感、高戰略性產業代表參與，顯見國內企業已從觀望，正式轉為向戰略布局，正面迎戰這波前所未有的制度衝擊與市場壓力。
數位產業署邱繼賢副組長指出，隨著國際資安門檻持續拉高，企業若缺乏制度化且可驗證的治理能力，將直接失去標案參與及國際合作的機會。
為此，數產署早已展開系統性的部署，指導資策會建立完整的輔導體系，主要目的在確保臺灣在半導體、資通訊與航太等與美方高度連動的產業鏈中，將制度壓力轉化為國際信任的競爭優勢。
資安所蕭榮興主任也對此強調，CMMC 的核心價值在於建立 制度化、流程化、可驗證的資安體質，而非單純的設備採購。
資策會目前提供的實務指導，重點在於提供廠商具備深度落地能力，首先透過「診斷與差距分析」釐清合規缺口，進而執行「流程與維運實作」，將資安控管深度融入日常作業，確保從設計圖資、製程數據到技術文件的產出、傳輸與儲存，均建立嚴密的防護機制。
在AI應用普及的環境下，這套機制不僅能防止核心研發資料外洩，更可保障企業的技術資產，助力臺廠在美國國防供應鏈中，晉升為高韌性、高品質的戰略合作夥伴。
資策會指出，透過政府輔導資源與資策會的專業引導，廠商不僅能大幅縮短取證路徑，更能在接軌國際標準的過程中，守護企業最核心的研發資產與技術文件。
及早完成 CMMC 資安布局，將成為臺灣企業在國際供應鏈中贏得信任、爭取高價值訂單的重要利器。資策會表示，將持續擔任產業後盾，協助臺廠在高度競爭的全球市場中，穩固不可取代的戰略地位。
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