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強茂：深耕AI和機器人 年營收目標拚10億美元

中央社／ 台北20日電

功率半導體製造廠強茂集團總裁方敏宗今天表示，集團朝向年營收10億美元、市值新台幣千億元、以及成為全球重要供應商目標邁進，並積極布局人工智慧AI和機器人等應用。

強茂布局功率半導體40年，今天晚間舉行40週年活動，方敏宗在媒體交流會上表示，持續以AI生態系與全球車用智慧化為雙核心成長引擎，深化MOSFET、功率元件、IC與功率解決方案。

在AI應用布局，強茂說明，將針對備援電池模組BBU、風扇氣冷、液冷散熱系統等提供關鍵功率元件，與客戶合作開發新一代能源管理系統，聚焦MOSFET、HotSwap、BBU、散熱系統、電源保護等關鍵應用布局，下半年陸續有AI應用新品導入設計開花結果。

在機器人和智慧自動化領域，強茂表示，鎖定人形機器人相關靈巧手應用，發展高整合IC解決方案。

展望今年營運，強茂預估，今年車規產品應用占比可超過40%，去年AI應用占比約7%至8%，預期今年AI應用占比可提升至10%至15%。

強茂 半導體 機器人

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