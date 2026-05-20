快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta平台詐騙貼文氾濫 政院要求立即修正演算法、不排除修法重罰

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對Meta旗下Facebook、Threads及Instagram等社群平台詐騙貼文氾濫，行政院打擊詐欺指揮中心20日發表嚴正聲明，要求Meta立即修正演算法與偵測機制，從源頭阻斷重複性詐騙貼文。政府並警告，若Meta持續消極應對，未來不排除推動修正《詐欺犯罪危害防制條例》，增訂相關管制措施與罰則。

根據內政部警政署刑事警察局統計，今年1月至4月底，Meta旗下社群平台涉及詐騙案件達1萬4,073件，占整體案件84.31%，財損金額約13.62億元，占比86.2%，顯示Meta平台仍是詐騙集團主要活動渠道。

其中，Threads平台網購詐騙貼文以季節性與時事性商品為主，尤以假冒政府機關販售農產品案件最多，包括蒜頭、荔枝、芒果及酪梨等；另iPhone、Switch 2及PS5等熱門商品，也常以「倒店出清」或「新開幕免費贈送」等名義行騙，並盜用實體店家街景照片取信消費者。

打擊詐欺指揮中心指出，許多詐騙貼文遭檢舉下架後，又以相同圖文短時間內重新上架，顯示Meta偵測系統存在漏洞。政府要求Meta建立「重複詐騙內容識別機制」，對已列為詐騙內容的資訊即時攔截，而非事後補救。

此外，政府也呼籲Meta建立更完善的商家身分驗證機制，協助消費者辨識合法業者與詐騙帳號，降低小型商家及個體工作者遭冒名風險。

行政院表示，未來將研議修正《詐欺犯罪危害防制條例》，評估以受害人數或詐騙貼文數量作為裁罰依據，對未善盡管理責任的平台祭出重罰。同時，政府也將支持受害者與商家採取法律救濟，協助向平台提出損害賠償。

打擊詐欺指揮中心強調，未來將持續整合數位發展部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等跨部會資源，加強平台監督與反詐宣導，並提醒民眾避免透過社群平台購買熱門演唱會及賽事黃牛票，以降低受騙風險。

打詐 Meta Threads

延伸閱讀

港人陷數碼詐騙 平均損失6155美元冠全球 僅46%曾求助警

假投資結合AI影片騙翻天 竹市警4個月攔阻1億詐款

25歲女陷網戀詐騙被要求「買50萬元點數卡」 她寫字條向行員求救

拒當「網路警察」！Meta在台升級一站式「家庭中心」 3道安全鎖護青少年

相關新聞

宜鼎推10GbE高速LAN模組 強化邊緣AI網通布局

全球嵌入式儲存與工控記憶體領導品牌宜鼎（5289）國際20日宣布推出全新10GbE高速LAN擴充模組系列，強化邊緣AI應用中至關重要的網路通訊布局。公司表示，該系列具備完整產品陣容，專為邊緣AI日益增長的效能需求而設計，搭載先進的Intel乙太網路控制器，提供高達10GbE的網路傳輸頻寬。

國科會跨部會推科技應用 智慧醫療、運動產業、文化科技成重點

國科會今天召開記者會說明跨部會科技計畫成果，內容涵蓋智慧醫療、運動科技與文化科技應用。國科會表示，未來將透過資料標準化、平台建置與科技導入，提升民眾服務便利性，也帶動醫療、運動及文化相關產業發展。

自動化、零售雙引擎帶動 艾訊訂單能見度看到明年初

工業電腦廠艾訊（3088）20日舉行業績發表會，艾訊發言人黃士青表示，今年增長動能來自工業自動化及零售應用，且訂單掌握度相對去年高，很多案子都已經下到明年初，在訂單滿手下，艾訊預估，未來幾季單季營收都會提升到20億元以上水準，2026年全年業績兩位數增長不是問題。

線材廠風青切入AI、低軌衛星供應鏈 首季獲利虧轉盈

電源線材廠風青（2061）積極轉型，逐漸從傳統線材轉為高階磁性元件的核心材料，風青表示，公司切入AI 機櫃傳輸與資料中心、低軌衛星、新能源電動車快速充電等三藍海領域，瞄準「新能源絕緣線材專家」新定位，今年營運看旺。

南韓SSD控制器公司FADU 聚焦AI基礎架構效率創新

隨著生成式AI 與AI資料中心需求快速成長，高效能、低功耗的資料儲存架構已成為全球雲端產業的關鍵基礎。來自南韓的 SSD 控制器公司 FADU Inc.，正以次世代 SSD 控制器技術，積極切入全球超大型雲端服務業者（hyperscaler）與 AI 資料中心市場，並逐步擴大全球布局。

企業擴大使用AI消除泡沫疑慮 長期投資科技股參與AI熱潮

美國與伊朗戰事至今仍未結束，但AI競爭格局也同樣火熱，OpenAI、Anthropic、DeepSeek均在2026年4月發布新一代模型，主要雲端服務商也在財報季再次上修資本支出，華爾街預計今年可能超過8,000億美元，有趣的是，近期市場對AI的泡沫疑慮似乎反而逐漸消退，甚至更樂觀看待未來AI發展，對投資人而言，與其費時搞清楚市場為何轉變，不如將資金布局於一手掌握多元AI機會的科技股票型基金，既省去麻煩又搭上AI巨浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。