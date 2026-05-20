Meta平台詐騙貼文氾濫 政院要求立即修正演算法、不排除修法重罰
針對Meta旗下Facebook、Threads及Instagram等社群平台詐騙貼文氾濫，行政院打擊詐欺指揮中心20日發表嚴正聲明，要求Meta立即修正演算法與偵測機制，從源頭阻斷重複性詐騙貼文。政府並警告，若Meta持續消極應對，未來不排除推動修正《詐欺犯罪危害防制條例》，增訂相關管制措施與罰則。
根據內政部警政署刑事警察局統計，今年1月至4月底，Meta旗下社群平台涉及詐騙案件達1萬4,073件，占整體案件84.31%，財損金額約13.62億元，占比86.2%，顯示Meta平台仍是詐騙集團主要活動渠道。
其中，Threads平台網購詐騙貼文以季節性與時事性商品為主，尤以假冒政府機關販售農產品案件最多，包括蒜頭、荔枝、芒果及酪梨等；另iPhone、Switch 2及PS5等熱門商品，也常以「倒店出清」或「新開幕免費贈送」等名義行騙，並盜用實體店家街景照片取信消費者。
打擊詐欺指揮中心指出，許多詐騙貼文遭檢舉下架後，又以相同圖文短時間內重新上架，顯示Meta偵測系統存在漏洞。政府要求Meta建立「重複詐騙內容識別機制」，對已列為詐騙內容的資訊即時攔截，而非事後補救。
此外，政府也呼籲Meta建立更完善的商家身分驗證機制，協助消費者辨識合法業者與詐騙帳號，降低小型商家及個體工作者遭冒名風險。
行政院表示，未來將研議修正《詐欺犯罪危害防制條例》，評估以受害人數或詐騙貼文數量作為裁罰依據，對未善盡管理責任的平台祭出重罰。同時，政府也將支持受害者與商家採取法律救濟，協助向平台提出損害賠償。
打擊詐欺指揮中心強調，未來將持續整合數位發展部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部等跨部會資源，加強平台監督與反詐宣導，並提醒民眾避免透過社群平台購買熱門演唱會及賽事黃牛票，以降低受騙風險。
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